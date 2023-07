Die Chinesische Dattel: pflegeleicht, winterhart, und süße Früchte

Die Früchte der Chinesischen Dattel

Die Früchte werden erst ab Anfang Oktober reif, in einer Zeit, in der im Garten nicht mehr so viele Naschgelegenheiten vorhanden sind. In den Mittelmeerländern lässt man sie am Strauch trocknen, dann sehen sie tatsächlich aus wie große Datteln. Man isst die Früchte dann direkt vom Strauch und spuckt den Kern aus.

Die Früchte schmecken ähnlich wie süße Äpfel mit einer Note von Karamell und haben viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe.