Apfelbaum pflanzen: Welche Apfelsorten sind besonders pflegeleicht?

Damit Sie beim Apfelbaum im eigenen Garten immer eine gute Ernte haben, sollten Sie einen pflegeleichten Baum pflanzen - am besten im Herbst. Wir zeigen Ihnen, welche Apfelsorten dafür gut passen.

Im Herbst ist der Boden noch relativ warm und ein frisch gepflanzter Apfelbaum wird direkt noch neue Wurzeln bilden. Dadurch wächst er im Frühjahr sehr gut los – besser als ein Apfelbaum, der erst im Dezember oder März gepflanzt wird.

Apfelbäume können sehr groß werden, deshalb sind nicht alle Apfelsorten für den heimischen Garten geeignet. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Conny Pokorny

Beim Kauf in der Baumschule oder im Gartencenter sollten Sie darauf achten, einen Baum auszuwählen, der pflegeleicht ist und in der Größe auch in Ihren Garten passt, denn es gibt ganz verschiedene Größenklassen von Apfelbäumen - von drei Metern Endhöhe bis zu stattlichen zehn Metern.

Welche Apfelsorten sind besonders pflegeleicht für den Hausgarten?

Dabei geht es hauptsächlich um die Widerstandsfähigkeit der Apfelsorten gegen die lästigen Pilzkrankheiten Schorf und Mehltau.

Der Apfelschorf befällt zunächst die Blätter und führt dort zu rissigen braunen Flecken, später dann die Blüten und die Früchte, was zu großen Ernteausfällen führen kann. Der Mehltau befällt mit einem weißen oder graubraunen Überzug die Blätter und schwächt die Bäume. Gegen beide Pilzkrankheiten könnte man mit chemischem Pflanzenschutz vorgehen - aber das wollen wir ja gerade im eigenen Garten vermeiden und deshalb sollten Apfelsorten für den Hausgarten von vornherein resistent gegen Schorf sein. Das schaffen die Züchter ohne Gentechnik – und zwar durch jahrelange Auslesezüchtung.

Falls Ihr Obstbaum trotzdem krank oder von einem Schädling befallen wird, sollten sie handeln. Oft helfen sogar Hausmittel.

Der Hauptunterschied ist erstmal die Wuchskraft der Bäume und damit die realistische Größe. Meist sind unsere Hausgärten oder Innenhöfe zwischen 50 und 400 Quadratmeter groß. Da können wir keinen Baum pflanzen, der fünf bis zehn Meter hoch wird und eigentlich auf eine Streuobstwiese gehört. Apfelbäume für den kleinen Garten sind auf schwach wachsende Wurzelunterlagen veredelt, die den Wuchs des Baumes bremsen. Dadurch können wir eine realistische Endhöhe von ungefähr drei Metern und eine Breite von etwa eineinhalb Metern erwarten.

So schön blühen Apfelbäume im Frühjahr. Die Apfelsorte "Gerlinde" ist sehr pflegeleicht. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | manfredxy

Ein zweiter Aspekt ist Auswahl Apfelsorte mit Eigenschaften für den Hausgarten. Für den Privatgebrauch kommt es nicht darauf an, wie lange die Äpfel lagerfähig sind. Wir wollen sie ja in der Regel direkt vom Baum ernten und genießen. Viele Sorten von der Streuobstwiese sind dagegen direkt vom Baum noch nicht optimal genussreif, weil sie eine Nachreifezeit im Lager brauchen.

Bei den Sortenempfehlungen sollten wir auf die Empfehlungen der staatlichen Versuchsanstalten zurückgreifen, die das Thema der Reduzierung von Pflanzenschutz sehr ernst nehmen. Zwei Sorten, die früh (ab Ende August) schon geerntet werden können:

Gerlinde – Diese Sorte hat mittelgroße Früchte mit roten Bäckchen und roten Streifen und schmeckt süß mit feiner Säure.

– Diese Sorte hat mittelgroße Früchte mit roten Bäckchen und roten Streifen und schmeckt süß mit feiner Säure. Auch Rubinola kann früh geerntet und gegessen werden, die Äpfel haben ein feines Aroma und leichte Säure.

Die leuchtend roten Äpfel der pflegeleichten Apfelsorte "Rubinola". picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/McPhoto-Muell

Zwei spätere Sorten, die auch noch etwas lagerfähig (bis Weihnachten) sind:

Topaz ist der "Edelstein" unter den schorfresistenten Apfelsorten – und die geschmacklich beste Sorte: Er schmeckt würzig, süß mit frischer Säure. Ein zart gestreifter Apfel, der aussieht wie eine Sorte frisch von der Streuobstwiese.

ist der "Edelstein" unter den schorfresistenten Apfelsorten – und die geschmacklich beste Sorte: Er schmeckt würzig, süß mit frischer Säure. Ein zart gestreifter Apfel, der aussieht wie eine Sorte frisch von der Streuobstwiese. Solaris mit gelber Schale und orangefarbenen Bäckchen. Diese Apfel hat sehr festes Fruchtfleisch und schmeckt süß mit angenehmer Säure.

Äpfel der pflegeleichten Sorte "Solaris". Diese Apfelsorte ist gut lagerfähig. picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/McPhoto-Mueller

Nicht nur pflegeleichte Apfelsorten gewinnen an Bedeutung, auch seltene und vergessene Apfelsorten sind interessant, denn Allergikerinnen und Allergiker vertragen diese Sorten oft besser.

Für wen sind Säulenäpfel optimal? Für Balkon und Terrasse gibt es geeignete Apfelbäume, die resistent gegen den Apfelschorf sind und keine Pflanzenschutzmittel benötigen: Die sogenannten Säulenäpfel wachsen ganz schmal und werden nur 50 Zentimeter breit und höchstens zwei Meter hoch. In einem etwa 20 Liter Erde fassenden Topf gedeihen sie viele Jahre lang und die neuen Sorten wie Rondo, Rhapsodie oder Sonate schmecken sehr gut. Bei Apfelbäumen im Topf müssen Sie ganz besonders auf eine gleichmäßige Wasserversorgung achten und dürfen die Gießkanne nicht zu weit wegstellen. Verwenden Sie eine gute Pflanzenerde und stellen Sie die Entwässerung des Kübels sicher, damit überschüssiges Wasser sofort abfließen kann und keine Staunässe entsteht. Ein Säulen-Apfelbaum der Sorte "Rondo", der auch für den Balkon geeignet ist. picture-alliance / Reportdienste Bildagentur-online/McPhoto-Mueller

Damit Sie lange eine Freude an Ihrem Apfelbaum haben, sollten Sie ihn auch richtig zurückschneiden. Es kann ein Sommerschnitt sinnvoll sein, dieser kann allerdings den Winterschnitt nicht ersetzen.