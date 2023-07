Sanfter Sommerschnitt hilft Apfelbaum und Birnbaum

per Mail teilen

Ob Apfelbaum oder Birnenbaum, die Früchte reifen, nun steht der Sommerschnitt an. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel rät, den Obstbaum Ende Juni zu schneiden - auch am Spalier.

Bei welchen Obstbäumen bietet sich ein Sommerschnitt an?

Warum braucht es einen Sommerschnitt bei Apfel- und Birnbäumen?

Wie macht man einen Sommerschnitt bei Obstbäumen?

Wie verhindere ich das erneute Austreiben von Wasserschossen?

Wie schneide ich im Sommer Spalierobst?

Ersetzt der Sommerschnitt den Winterschnitt?

Der Sommerschnitt ist vor allem bei Apfel- und Birnbäumen sinnvoll. Das ist vorteilhaft sowohl bei den Hochstamm- und Halbstammbäumen als auch bei Spalierbäumen. Dieser Sommerschnitt ist ein sanfter Eingriff und stellt eine sinnvolle Ergänzung zum Winterschnitt dar. Natürlich kann er den Winterschnitt nicht ersetzen!

Noch vor rund zehn Jahren wurde der Sommerschnitt auch unter Fachleuten kontrovers diskutiert. Heute ist diese Maßnahme, bei richtiger Ausführung, sehr anerkannt. Bei Steinobst wie Aprikose und Süßkirsche sollte der Rückschnitt übrigens ebenfalls im Sommer erfolgen, etwa direkt nach der Ernte.

Mit einem sanften Eingriff Ende Juni oder Anfang Juli bremsen und beruhigen wir den Wuchs der Bäume. Das gelingt, indem wir die diesjährigen senkrechten Triebe, die sogenannten Wasserschosse, teilweise entfernen. So sind von diesem Schnitt nur die jungen, diesjährigen Triebe betroffen.

Dadurch kommt mehr Licht in die Baumkrone, die Früchte reifen besser, bekommen mehr Farbe und werden süßer. Die entstehenden Wunden am Baum verheilen im Sommer schneller als im Winter. Außerdem wird der Fruchtansatz fürs nächste Jahr gefördert. Der Sommerschnitt bringt also einige Vorteile, auch wenn wir nur kleine Eingriffe vornehmen.

Zunächst brauchen Sie eine scharfe, sehr gut schneidende Gartenschere mit Klinge – bitte kein Exemplar, das die Äste nur quetscht! Schneiden Sie die dicken, senkrecht wachsenden Wasserschosse ganz eng am Ast weg.

Schneiden Sie nicht zu viel ab! Nehmen Sie wirklich nur die dicken Wasserschosse heraus und achten Sie darauf, insgesamt nicht zu viel an Blattmasse wegzunehmen, denn das würde den Baum schwächen. Wenn zu wenig Blattwerk übrig bleibt, kann das die Ernährung des Baumes und der Früchte gefährden.

Außer schneiden können Sie auch die noch nicht verholzten Triebe abreißen. Das klingt zunächst rabiat. Aber es hat den Vorteil, dass an dieser Stelle des Astes keine neuen Triebe entstehen können. Denn mit dem Reißen entfernen sie zugleich die versteckten Austriebsknospen, die sogenannten "schlafenden Augen". Die hier entstehende Wunde wird schnell verheilen.

Wichtig ist, dass diese "Reiß"-Methode nur angewandt werden darf, solange die Triebe nicht verholzt sind. Bei verholzten Trieben wären die Wunden am Baum zu groß. Wenn Sie sich dabei nicht sicher sind, greifen Sie lieber zur Gartenschere.

Ein Trend der letzten Jahre sind Apfel- und Birnbäume, die als Spaliere erzogen sind. So bereichern sie auf kleinster Fläche im Pflanzgefäß Terrassen und Balkone. Auch bei solchen Apfel- und Birnenspalieren ist Ende Juni bis Anfang Juli genau die richtige Zeit, für sanfte Schnittmaßnahmen.

Schneiden Sie einen Teil der jungen diesjährigen Triebe heraus, die seitlich oder senkrecht wachsen. So erhalten Sie die gewünschte schmale Form des Spaliers und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Früchte mehr Sonne bekommen. Als Belohnung gibt es im Herbst leckere, süße und schön gefärbte Äpfel und Birnen.

Insgesamt überwiegen die Vorteile dieses Sommerschnittes eindeutig. Allerdings ersetzt das nicht den Winterschnitt. Denn dabei geht es um die Grunderziehung der Apfel- und Birnbäume. Ein guter Zeitpunkt dafür ist der Februar in einer frostfreien Periode.

Der Winterschnitt gibt dem Baum die optimale Form und lässt ihn kräftiger wachsen. So bildet er reichlich Blüten und kann dann reichlich Ertrag liefern.

Trockenheit: So retten wir Bäume vorm Verdursten