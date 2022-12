Pia Florence Masurczak

per Mail teilen

SWR Christian Koch

Zum Radio bin ich durchs Selbermachen beim freien Sender Radio Dreyeckland gekommen! Das war die schönste Schule, die ich mir wünschen konnte, weil ich wirklich für alles verantwortlich war: Live-Berichte, Moderation, Technik, Regie, Interviews. Und dort habe ich auch gelernt, dass mich die gesellschaftspolitischen Themen am meisten interessieren.

Radio-Machen ist für mich nicht nur Information, sondern oft auch ein kleines Kunstwerk: Stimmungen auffangen und vermitteln, mit Klang und Atmosphäre spielen, Haltungen zwischen den Zeilen vermitteln… So gern ich Texte lese, das kann Radio viel unmittelbarer. Und weil man diese Instrumente als Autorin und Moderatorin selbst einsetzen kann, ist das Machen auch so eine große Freude.

Für SWR2 bin ich Redakteurin für aktuelle Kultur und moderiere das „Journal am Mittag“ und das Kultur-Update „Kultur Aktuell“ am Abend. Und besonders gern den Podcast „Was geht, was bleibt“, der einmal die Woche erscheint!