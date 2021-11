Literaturnobelpreis 2019 für Peter Handke

In diesem Jahr hält die Autorin und Übersetzerin Anne Weber in Marbach die Schillerrede.

Gerade die großen Fragen, die Friedrich Schiller in seinen historischen Dramen stellt – die Fragen nach Fremdherrschaft, Unfreiheit und nach dem Kampf um Gedankenfreiheit, auch die Frage, was man für ein Ideal aufs Spiel setzen darf – diese Fragen haben auch sie in ihrem Buch „Annette, ein Heldinnenepos“ umgetrieben, sagt die Autorin und Übersetzerin Anne Weber. Für „Annette, ein Heldinnenepos“, einen Roman, der sich das Leben der Medizinerin und Résistance-Kämpferin Anne Beaumanoir zum Vorbild genommen hat, hat Anne Weber 2020 den Deutschen Buchpreis bekommen.

Figuren wie der Marquis von Posa in Schillers Don Karlos oder die Figur Annette in ihrem Buch seien Figuren, die man nicht verklären könne, sondern in ihrem ganzen Zwiespalt darstellen müsse, meint Anne Weber. Der Titel „Annette, ein Heldinnenepos“ breche den Begriff des Heldentums ironisch. Hier sei auch der sprachliche Ton der Geschichte wichtig. Aller Heldenkult und alle Überhöhung müsse heute banalisiert und ironisiert werden, denn mit dem Begriff des Helden sei in der Geschichte großer Missbrauch begangen worden. Vor jeder Art von Heldenkult sei heute überholt, so Anne Weber. mehr...