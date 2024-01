Mit Büchern von Michael Köhlmeier, Omri Boehm und Daniel Kehlmann, Stephan Wackwitz, Alex Capus und Colm Tóibín

Der Roman „Das Philosophenschiff" von Michael Köhlmeier ist eine Parabel auf die Politik des Terrors. Er führt zurück in die Zeit der bolschewistischen Repression – und ist von hellsichtiger Aktualität.



In diesem Jahr wird der 300. Geburtstag von Immanuel Kant gefeiert. Warum der Königsberger Philosoph für uns heute so wichtig ist, erkunden Daniel Kehlmann und Omri Boehm in ihrem Buch „Der bestirnte Himmel über mir". Eine Ermunterung zum selber denken.



Der Autor Stephan Wackwitz war lange für das Goethe-Institut in der Welt unterwegs. Jetzt erzählt er in einem Bildungsmemoir von seinen Reisen und Begegnungen – und von den Denkern, die ihn geprägt haben.



Außerdem: Alex Capus führt ins Italien in den 1990er Jahren - und ins Herz seiner Poetik.



Wir erinnern an die Büchner-Preisträgerin Elke Erb und sprechen über die Shortlist 2024 des „Wortmeldungen"-Literaturpreises für Kritische Kurztexte.



Michael Köhlmeier – Das Philosophenschiff

Hanser Verlag, 222 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-446-27942-1

Rezension von Carsten Otte



Omri Boehm und Daniel Kehlmann – Der bestirnte Himmel über mir. Ein Gespräch über Kant

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Propyläen Verlag, 352 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-354-910-068-4

Rezension von Frank Hertweck



Stephan Wackwitz – Geheimnis der Rückkehr

S. Fischer Verlag, 368 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-10-397562-8

Gespräch mit Christoph Schröder



Alex Capus – Das kleine Haus am Sonnenhang

Hanser Verlag, 160 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-446-27941-4

Rezension von Julia Schröder



Colm Tóibín – Der Zauberer

Aus dem Englischen von Giovanni Bandini

Hanser Verlag, 560 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-446-27089-3

Lesetipp von Philipp Oehmke



Shortlist 2024 des „Wortmeldungen"-Literaturpreises für Kritische Kurztexte

Gespräch mit Dr. Sandra Poppe, Leiterin des „Wortmeldungen"-Programms



