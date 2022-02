Rainer René Mueller - Gesammelte Gedichte

So intim wie präzise schildert die iranische Autorin Fariba Vafi in ihren neuen Erzählungen das erbitterte Ringen von Frauen um Freiheit und um Anerkennung: Sie alle sind gefangen in der bedrückenden Enge von Konventionen, die selbst Mütter und Töchter einander entfremden können. In "An den Regen" erzählt Fariba Vafi vom Iran und spricht doch Frauen in aller Welt an.

Rezension von Claudia Kramatschek.

Aus dem Persischen von Jutta Himmelreich

Sujet Verlag, 210 Seiten, 22,50 Euro

ISBN 978-3-96202-099-6