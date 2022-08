Queer! – Von Mann-Mädchen und schwulen Detektiven

Er ist das Wunderkind der niederländischen Literatur: Marieke Lucas Rijneveld. Bekannt wurde der 31-Jährige – damals noch als Frau – mit den Romanen „Was man sät“ und „Das Prachttier“, die beide in einer strenggläubigen Bauernfamilie spielen.

Zuallererst aber ist er Lyriker. 2015 debütierte er in den Niederlanden mit dem Gedichtband „Kalbskummer“. 2019 folgte „Phantomstute“. Beide Bände sind nun unter dem Doppeltitel „Kalbskummer. Phantomstute“ in einem zweisprachigen Band auch bei uns erschienen.

Hören Sie auf SWR2 ein Gedicht von Marieke Lucas Rijneveld. Danach folgt ein Gespräch mit der Literaturkritikerin Beate Tröger, die die Verwandtschaft von Prosa und Lyrik bei Rijneveld herausarbeitet.

Katharina Borchardt im Gespräch mit Beate Tröger.

Aus dem Niederländischen von Ruth Löbner

Suhrkamp Verlag, 223 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-518-43090-3 mehr...