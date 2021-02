Eine junge schwarze Aktivistin trägt ein Gedicht vor und die Welt hat Gänsehaut. So geschehen bei der Amtseinführung Joe Bidens. Wie hat Amanda Gorman das gemacht? Das erklärt Amerikanist und FAZ Korrespondent Paul Ingendaay und er weiß auch, warum Lyrik und Macht in den USA so gut zusammenpassen. Als die Literaturkritikerin Shirin Sojitrawalla den Auftritt von Amanda Gorman gesehen hat, dachte sie sofort an das Buch „Mädchen, Frau, etc.“ von Bernardine Evaristo. Ein Roman mit starken, meist schwarzen Frauen - 2019 gab es dafür den Booker Preis. Im Gespräch erklärt Shirin Sojitrawalla, warum sie von diesem Buch so begeistert ist.

Außerdem empfehlen wir die neuen Bücher von T. C. Boyle, Martin Mosebach und Monika Helfer - drei richtig gute Lektüren. Und wir stellen das Lyrik-Projekt „Heute schreibe ich Gedichte“ vor. Dahinter stecken die Projektmanagerin Katharina Zorn und die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer. Sie bringen Lyrik auf die Straße. Mitmachen darf jeder, lesen sollen es alle - ein spannendes Projekt in Zeiten des kulturellen Lockdowns. mehr...