Anne Weber: Bannmeilen. Ein Roman in Streifzügen

Anne Webers "Bannmeilen" werden im April 2024 von der Jury der SWR Bestenliste auf Platz eins gewählt.

Anne Weber wurde in Offenbach geboren und ging im Alter von 19 Jahren nach Paris, wo sie heute noch lebt. Sie ist versierte Übersetzerin und hoch dekorierte Schriftstellerin. Mit „Annette, ein Heldinnenepos“, einem Roman in Versform, gewann Weber im Jahr 2021 den Deutschen Buchpreis. Was Webers literarisches Werk kennzeichnet, ist der Versuch, in jedem neuen Anlauf auch eine neue Form, eine neue Perspektive, einen neuen ästhetischen Weltzugang zu suchen.

Dies gilt auch für das Prosawerk „Bannmeilen“, das den Untertitel „Ein Roman in Streifzügen“ trägt. Die Streifzüge, die Weber unternimmt, erkunden vermeintlich vertrautes Gelände – wer seit mehr als vierzig Jahren in einer Stadt lebt, so könnte man denken, hätte sie gründlich kennengelernt.

Doch nun macht Anne Weber sich auf in die fremden Winkel ihrer Wahlheimat. Davon gibt es eine Menge, was daran liegt, dass das, was als das eigentliche Paris definiert wird, ein recht kleiner Bezirk innerhalb des Autobahnrings ist. Was außerhalb liegt, ist Peripherie, Banlieue: „Wo die Stadt aufhört und die Vorstadt anfängt, ist in Paris klar definiert, da gibt es keine fließenden Übergänge.“ Das sind die Orte, die Weber nun interessieren, obwohl sie nie eine Anziehungskraft auf sie ausgeübt haben.

Anne Weber: Bannmeilen Pressestelle Verlag: Matthes & Seitz Berlin Bannmeilen Ein Roman in Streifzügen Autor: Anne Weber Verlag: Matthes & Seitz Verlag ISBN: 978-3-7518-0955-9

Gemeinsam mit einem Freund, der einen Dokumentarfilm drehen will, durchstreift sie die Außenbezirke. Riesige Wohnblocks, fast ebenso riesige Supermärkte. Menschen, die ihr nicht vertraut vorkommen, obwohl sie in derselben Stadt leben. Menschen, unter denen Weber versucht, sich mit einer gespielten Lässigkeit zu bewegen. Aus Begegnungen, Beobachtungen und Erkenntnissen entstehen Geschichten, die so noch nicht erzählt wurden.