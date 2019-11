Schmökern ausdrücklich erwünscht: bei den traditionellen Stuttgarter Buchwochen können sich die Besucher durch rund 25.000 Bücher blättern. Drei Wochen dauert die traditionsreiche Buchausstellung, die jedes Jahr ein ganz bestimmtes Land in den Focus nimmt. In diesem Jahr stellen sich die Isländer vor. Ein Land, in dem jeder zweite Bewohner Dichter oder doch zumindest eine Romanfigur sein will. Vielleicht liegt es an den langen dunklen Nächten, dass die Isländer ein Volk der Geschichtenerzähler sind. Und so werden in Stuttgart gerade viele spannende Geschichten erzählt. Denn natürlich sind auch einige Autorinnen und Autoren angereist. So auch der Künstler, Autor und Komiker Jón Gnarr, der in seinem Leben eine ganz besondere Karriere hingelegt hat: Vier Jahre war er nämlich auch Bürgermeister von Reykjavik. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse hat Jón Gnarr aufgeschrieben und sein Buch am 16. November 2019 auf den Stuttgarter Buchwochen vorgestellt. mehr...