Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit zwei Hälsen, einem Spendenaufruf und ohne Lust auf Kompromisse.

Masaa: Freedom Dance

Jazz, Flow, Orient, Wärme und Liebe. Das sind unsere Assoziationen für diesen wunderbar stimmungsvollen Freiheits-Tanz. Hingucker: Die Doppelhals-Akustik-Gitarre. Hinhörer: Das Flügelhorn.

Charlotte Brandi: Geld

„Ich will Geld“ – ehrlicher geht´s kaum. Und auch sonst hat Charlotte Brandi auf ihrem neuen Album „An den Alptraum“ ein Herz für Tabu-Themen und keine Lust auf Kompromisse.

Altin Gün: Güzelliğin On Para Etmez

Psycho-Retro-Sounds auf türkisch - das können Altin Gün unvergleichlich gut. Diese Single ihres kommenden Albums „Aşk“ verbinden sie mit einer Message: Helft den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei! Ihre Einnahmen spenden sie ans Rote Kreuz.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 17.2. mit Vanessa Wohlrath.

Musiktitel:

Golden days

Rhonda

CD: Forever Yours



Freedom dance

Masaa

CD: Freedom dance



Say my name

Sophie Lindinger

CD: Sophie Lindinger



What I had in mind

Ron Sexsmith

CD: What I had in mind



Geld

Charlotte Brandi

CD: Geld



Wien

Charlotte Brandi

CD: Wien



Stepping stone

Ned Ferm

CD: Autumn's darling



In my head

Say She She

CD: In my head



Wasted on you

Andy Shauf

CD: Wasted on you / Catch your eye



Güzelligin on para etmez

Altın Gün

CD: Güzelligin on para etmez