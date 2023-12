Der 1864 in Russland geborene Künstler Alexej von Jawlensky gilt als einer der bedeutendsten Expressionisten. Er schuf Frauenporträts, Landschaften und Stillleben in leuchtenden Farben, darunter Hauptwerke der Klassischen Moderne. In seinem Spätwerk konzentriert sich Jawlensky ganz auf das Gesicht als Bildthema. Seine Porträts werden dabei immer abstrakter und lösen sich in geometrischen Formen auf. Das Kunstmuseum Ravensburg gibt bis Anfang März 2024 Einblicke in alle Schaffensphasen des ungewöhnlich facettenreichen Künstlers.