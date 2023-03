Rosenrot, Grasgrün, Quittengelb - Pflanzengeheimnisse in der Sammlung Würth

,,Unter der Leitung von Bonaventure Soh Bejeng Ndikung zieht in das Berliner Haus der Kulturen der Welt ein neuer und jüngerer Intendant ein”, sagt der Journalist Nikolaus Bernau. Als Ndikung im Januar zum Intendanten ernannt wurde, stand er in der Kritik, ,,aber das war heute bei der Pressekonferenz zum Programm der kommenden beiden Jahre kein Thema”, berichtet er. Ein vielfältiges Programm für 2023-2024 ist zu erwarten, das sich nicht nur der postkolonialen Aufklärung widmet, sondern in Form des Festivals „Otopie Osteuropa“ auch eine Perspektive auf die sowjetische Welt wirft. Zudem seien auch mehr Angebote über die Geschichte des Hauses der Kulturen selbst geplant.