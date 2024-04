Sean Scully – Großmeister der Gegenwart im Ludwig Museum Koblenz

Biografisches

Der Künstler Sean Scully wurde am 30. Juni 1945 in Dublin, Irland in arme Verhältnisse hineingeboren. Mit vier Jahren zieht die Familie nach London in ein Arbeiterviertel.

Der irische Künstler Sean Scully im Ludwig Museum Koblenz vor seinem Werk „Barcelona Robe“ aus dem Jahr 2008. SWR Natali Kurth

Sean Scully interessiert sich früh für Gemälde, die er in Kirchen sieht, für den Expressionismus und Vincent van Gogh. Und arbeitet sich nach dem Kunststudium hoch bis zu einem der bedeutendsten Künstler der Gegenwart. Sein Werk hat abstrakte und figurative Phasen.

Sean Scully hat ein Atelier in New York. Er lebt und arbeitet aber auch in London, Barcelona, Deutschland und Südfrankreich.