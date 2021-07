Christian Boltanski ist am Mittowoch im Alter von 76 Jahren in Paris gestorben. Der französische Konzeptkünstler war gerade in Deutschland bekannt, auch weil er in seinen Werken gegen das Vergessen und Verdrängen angekämpft hat. Sein Lebensthema war die Erinnerungskunst. Christian Boltanski wurde 1944 als Kind eines jüdischen Vaters geboren, kurze Zeit nach der Befreiung von der Nazi-Besatzung. Alle Freunde seiner Eltern seien Überlebende des Holocaust gewesen, sagte er einmal einer französischen Zeitung. Von Anfang an war also die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit prägend für seine Kunst. mehr...