Alle zwei Jahre in einer anderen Stadt, so ist die Tanzplattform Deutschland organisiert. Gegründet wurde das Festival vor genau 30 Jahren und in diesem Jahr hat Freiburg im Breisgau den Zuschlag bekommen. „Das Tolle an der Tanzplattform ist, dass sich dort vieles verbindet“, sagt Jurymitglied und Theaterwissenschaftler Bernhard Siebert. Der Nachwuchs treffe in Freiburg auf erfahrene Künstlerinnen und Choreografen.

Man diskutiere auf dem Festival die Bedingungen für den Tanz in Deutschland, betont Siebert im Gespräch mit SWR2. Interessant sei die Vielfalt der eingeladenen Ensembles, so zeige das Dance On Ensemble das Stück „Mellowing“ mit Tanzenden, die älter als 40 Jahre sind. „Das ist eine provokante Setzung, weil für viele im Tanzbereich geht es in diesem Alter mit dem Arbeiten zu Ende. Dance On Ensemble dreht das um“, so Siebert.