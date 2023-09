Grandiose sängerische Leistung: „Eugen Onegin“ am Theater Heidelberg

Um die Auftritte der russischen Opernsängerin Anna Netrebko an der Berliner Staatsoper gibt es eine Kontroverse. Ihr wird vorgeworfen, sich nicht ausdrücklich von dem russischem Regime abzugrenzen. Im Rahmen ihrer Auftritte sind Proteste angekündigt, auch eine Petition fordert, dass sie nicht auf der Bühne der Staatsoper singen soll. Der Intendant der Berliner Staatsoper, Matthias Schulz, sagt im Gespräch mit SWR2, dass er sich die Entscheidung, an Netrebko festzuhalten nicht leicht gemacht habe. Er möchte deutlich machen, dass jedoch Anna Netrebko in einem Statement den Angriffskrieg gegen die Ukraine ganz deutlich kritisiert und verurteilt habe und zwar in aller Deutlichkeit. Nicht viele russische Künstlerinnen oder Künstler würden das tun.

Entscheidend sei auch gewesen, dass Netrebko in Russland nicht auftrete und auch nicht mehr auftreten werde, sodass es ihm wichtig war, dass das Statement auch mit ihrem Handeln zusammen passe. Das müsse man anerkennen. Außerdem müsse klar sein, dass Russland ein Unrechtsstaat ist und sehr hart gegen Kritikerinnen und Kritiker vorgeht, sodass eine deutliche kritische Position schwere Konsequenzen nach sich zieht. So könne man auch sagen, dass man es durchaus als Zeichen lesen kann, dass der Star auf einer Pro-Ukrainischen Bühne wie der Staatsoper auftrete, so der Intendant.

Deshalb sei er, sagt Matthias Schulz, mit dem ganzen Haus zu dem Entschluss gekommen, dass man die Vereinbarung mit Netrebko, die bereits seit vor dem Angriffskrieg bestehe, auch umsetzen wollte. Künstlerinnen und Künstler dürften nicht zur Projektionsfläche oder zu Sündenböcken gemacht werden. An einem Haus wie der Staatsoper in Berlin, an dem Menschen aus über dreißig Nationen miteinander arbeiten, müsse man weiter an die "diplomatische Kraft" der Musik glauben und an diesen Verbindungen festhalten, die irgendwann in einer Zeit des Friedens ja auch noch weiter bestehen sollen, meint Matthias Schulz.