Bayreuth kann da kaum mithalten: Gelungene „Götterdämmerung“ beschließt Züricher „Ring“

Fast einen Monat (7.10.) liegt der Terrorangriff der Hamas auf Israel jetzt schon zurück. Dass sich das nicht so anfühlt, liegt natürlich daran, dass der Krieg in Nahost immer noch andauert. Aber auch an den offensichtlichen Schwierigkeiten, sich dazu zu positionieren. Gerade in Deutschland. Kein Statement, ohne Gegenwind. Kein Solidaritätsaufruf, ohne den Verdacht, am Ende doch nur einseitig zu sein. Zwei Beispiele werden heute groß in den Feuilletons verhandelt. Es geht um einen Buchladen in Berlin und um den deutschen Vizekanzler.