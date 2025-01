per Mail teilen

Was läuft im Radio? Hier erfahrt ihr alles rund um das Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz an Weihnachten, den Feiertagen, Silvester und Neujahr.

SWR1 Weinachtsradio und Silvesterprogramm Übersicht

Deinstag, 31. Dezember 2024 SWR1 Programm zum Jahreswechsel

Fondue, Raclette oder Häppchen sind vorbereitet, der Sekt oder der Champagner liegen kalt – das alte Jahr ist fast geschafft. Denkt an "Dinner for One", die Silvester-Playlist oder genießt den Jahresausklang mit der Party auf eurem Lieblingssender.

Uhrzeit Sendung 05:00 - 09:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz 09:00 - 13:00 Uhr SWR1 Silvesterradio 13:00 - 18:00 Uhr SWR1 Silvesterradio 18:00 - 01:00 Uhr SWR1 Silvesterparty

Mittwoch, 1. Januar 2025 SWR1 Programm an Neujahr

Heute gilt es, die Nachwirkungen des alten Jahres erst einmal zu verdauen. Füße hoch, den Kopfschmerz auskurieren oder einfach diesen so ruhigen Tag und das neue Jahr mit guten Vorsätzen beginnen. SWR1 gehört dazu. Wir senden kurz vor 13 Uhr außerdem die Neujahrsansprache des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer.