Bei großen Wettbewerben wie den Olympischen Spielen müssen Sportler im richtigen Moment ihre Leistung erbringen. Da können die Nerven schnell blank liegen.

Laut Sportwissenschaftler Ingo Froböse kommt es dann besonders auf mentale Stärke an. Lässt sich das auch auf Berufsleben und Alltag übertragen?

Mentale Stärke ist wichtig für stressige Momente

SWR1: Die Leistung im richtigen Moment abrufen, darum geht es. Wie kriegen Leistungssportler es hin, auf den Punkt zu funktionieren?

Ingo Froböse: Auf den Punkt ist nämlich schwierig. Man weiß ja nicht, wie die Tagesform wird. Wenn wir morgens aufstehen, wissen wir alle selber nicht, wie wird der Tag. Wir wissen nur, am Vorabend hat es nicht richtig funktioniert. Die Vortage waren vielleicht ein wenig geprägt durch viel Arbeit. Genauso geht es den Sportlerinnen auch. Das heißt, nur eine Kleinigkeit kann dazu führen, dass letztendlich plötzlich die Form da ist oder nicht da ist.

Nehmen wir mal so etwas wie schlecht geschlafen, man verträgt die Temperatur nicht oder die Luftfeuchtigkeit ist anders. Gerade im Spitzensport sind es Kleinigkeiten, die wirklich diese Veränderung herbeirufen. Und natürlich die mentale Stärke, der Glaube an sich selbst.

Durchhaltevermögen der deutschen Spitzensportler

SWR1: Sind die Deutschen bei Olympia in Paris besonders oft davon betroffen, dass es nicht so ganz auf den Punkt läuft?

Froböse: So würde ich das nicht sagen. Es gibt Disziplinen, wo das Selbstbewusstsein sehr groß ist. Das ist bei den Reiterinnen und Reitern so, die ja wirklich quasi alles abgeräumt haben. Und dann gibt es natürlich in einem Lauf, wie die 3.000 Meter Hindernis, eine Zweiklassengesellschaft.

Man weiß sofort, auch während des Rennens, "So richtig laufe ich nur gegen mich. Der Sieg ist weg, da habe ich überhaupt keine Chance". Sich dann weiter zu motivieren, das ist eine zweite Komponente, die dazukommt, denn der Sieg ist überhaupt nicht möglich. Dann wirklich zu sagen, ich bleibe dran, ich laufe nur gegen mich und das nach so vielen Jahren wie bei Gesa Krause, das wird richtig schwer.

Rituale geben Sicherheit

SWR1: Kann man das üben, sich auf diesen einen richtigen Moment zu fokussieren?

Froböse: Das kann man üben. Es gibt Rituale, die jeder hat und die sind ganz wichtig. Am Vortag werden bestimmte Dinge gemacht, morgens vor dem Rennen, mittags vielleicht auch nochmal etwas. Das sind standardisierte Dinge, die einem Sicherheit geben. Diese Sicherheit ist wichtig.

Wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles gemacht, steige ich sehr schön in den Tag und das Rennen ein.

Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles gemacht – das ist das Wichtigste – dann steige ich sehr schön in den Tag und das Rennen ein. Das kann ich also üben, dann habe ich mehrmals genau auf dieser Grundlage reüssiert und dann wird es auch bei diesem Mal klappen.

Mentale Stärke für Beruf und Alltag nutzen

SWR1: Was Sie da über den Sport sagen, kann das auch jemand für den Alltag oder den Beruf übernehmen?

Froböse: Ja, das muss man wirklich sagen. Also gerade, wenn es dort mal etwas herausfordernde Tage gibt. Das ist genauso gut. Wir müssen schon selber dafür sorgen, das ist das erste. Und das zweite ist wirklich der Optimismus. Das ist eine ganz wichtige Größe, um mentale Stärke und mentale Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Für den Beruf hilft das natürlich auch.

Das Gespräch führte Hans Lohmann.