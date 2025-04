Kann ich wegen Unwetter von meiner Reise zurücktreten?

In den französischen und Schweizer Alpen sowie in der Region Piemont und dem Aosta-Tal werden für die kommenden Tage bis Ostermontag hohe Niederschlagsmengen, Gewitter, Unwetter sowie in den Alpen ab 1.500 m Schneefälle erwartet. Aufgrund der vorhersagten Niederschläge können auch Pässe, Tunnel und Passstraßen unpassierbar oder gesperrt werden. Vor allem in den Regionen Südtirol, dem Piemont und der Lombardei werden des Weiteren Sturmböen, Überschwemmungen und Erdrutsche erwartet.