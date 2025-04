Starkregen in Norditalien: Das kann Urlaubern zu Ostern drohen

Meteorologen warnen vor Unwettern mit Starkregen in Teilen von Italien, der Schweiz und Frankreich – dort, wo viele Leute über Ostern Urlaub machen.

Wir haben mit SWR1 Wetterexperte Andreas Machalica darüber gesprochen, warum es rund um Ostern in Norditalien gefährlich nass werden kann – und was das für Urlauber bedeutet.

Unwetter drohen in Italien, der Schweiz und Frankreich vor Ostern

SWR1: Wen betrifft die angekündigten schweren Unwetter und vor allen Dingen wo?

Machalica: Die Alpensüdseite ist betroffen, also der Süden der Schweiz, das Tessin namentlich. Und dann auch Gebiete im Norden Italiens, dort vor allem die Lombardei und Piemont, also insbesondere in den Gebieten etwa nordwestlich von Mailand und Turin. Da kann es enorm viel regnen.

Betroffen ist allerdings auch noch teilweise Frankreich, die alpennahen Gebiete und dann auch noch weiter nach Osten zu – in Richtung Friaul und in Richtung Slowenien. Auch dort können noch größere Regenmengen herunterkommen.

Starkregen in Norditalien erwartet

SWR1: Die typischen Urlaubsregionen Lago Maggiore, Lugano, Comer See, Gardasee sind auch alle dabei. Wie viele Liter kommen denn herunter und vor allen Dingen: bis wann?

Machalica: In den genannten Gebieten sind es mindestens mal 100 bis knapp 200 Liter, allerdings in dieser Region nordwestlich von Turin, Mailand, da können es auch deutlich mehr sein. 300, 400 Liter, vielleicht sogar knapp 500 – und das zunächst mal in der Zeit von heute dann bis in den Karfreitag hinein.

Dann gibt es eine kurze Pause, und dann wahrscheinlich in Richtung Ostern nochmal ein neues Paket mit Regenwolken, das dann auch nochmal für enorme Regenfälle sorgen kann. Da sind die Regenmengen allerdings noch nicht ganz klar.

Machalica: Von den Regionen fernhalten

SWR1: Wer mit den Regenmengen nichts anfangen kann – 2021 im Ahrtal waren es so um die 150 Liter pro Quadratmeter. Was ist denn jetzt der Rat an die Urlauber – am besten gar nicht fahren?

Machalica: Das wäre natürlich das Ideale, denn es ist dort wirklich nicht nur sozusagen das typische schlechte Wetter, sondern das ist natürlich auch brisant und gefährlich. Es kann dann bei diesen großen Regenmengen, die da zu erwarten sind, zu Überflutungen kommen – zu größeren Überflutungen, gerade in engen, eingeschnittenen Tälern.

Das ist eine sehr brisante Situation dort. Dementsprechend sollte man sich, wenn es irgendwie geht, von diesen Regionen auch fernhalten.

Auch zu Sturzfluten, also zu größeren Hochwasserwellen. Das ist dann natürlich zum Beispiel auch beim Campen ganz besonders gefährlich. Murenabgänge, Erdrutsche sind möglich, sogar Felsstürze. Also das ist eine sehr brisante Situation dort. Dementsprechend sollte man sich, wenn es irgendwie geht, von diesen Regionen auch fernhalten.

Gründe für die Unwetter

SWR1: Das Phänomen dahinter nennen Meteorologen das Genua-Tief?

Machalica: Das ist ein relativ bekanntes und berühmt-berüchtigtes Tief. Es entsteht immer dann, wenn über dem relativ warmen Mittelmeerwasser Kaltluft hereinkommt – und die kommt jetzt gerade von Nordwesten her, vom Atlantik, in diese Mittelmeerregion.

Da bildet sich dieses Tief, und dieses Tief führt dann diese feuchtwarmen Mittelmeerluftmassen an die Alpen. Die kommen da nicht über die Alpen herüber, stauen sich dort auf der Alpensüdseite – und laden dann enorm viel Regen ab. Das Problem ist auch noch, dass wir im Moment eine relativ hohe Schneefallgrenze haben – also da wird kein Wasser gebunden, sondern das fließt dann alles sofort in die Flüsse.