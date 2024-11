Sensation im Pfälzer-Wald

per Mail teilen

Neuste Messungen haben ergeben, dass der höchste Berg des Pfälzer Waldes, die Kalmit bei Maikammer rund einen Meter höher ist als bisher gedacht. Wir haben mit Meterologe Christian Müller, der für diese Erkenntnisse verantwortlich ist, gesprochen.

Kalmit einen Meter höher – So kam es dazu

SWR1: Wie kam es dazu, dass die Kalmit neu vermessen wurde?

Christian Müller: Ich hatte mir Gedanken gemacht, am Kalmit-Turm ein Hinweisschild anzubringen, wo die Wanderer, die Touristen und die Gäste […] ein paar Informationen rund um den Turm, aber auch über die Gipfelhöhe erfahren sollten.

Dann ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so leicht ist, die absolute Gipfelhöhe zu definieren, da es unterschiedliche Messpunkte und Messhöhenangaben gibt. Dann habe ich gesagt […] da müssen die Fachleute her, daher habe ich mit Matthias Sislack vom Landesvermessungsamt in Koblenz Kontakt aufgenommen.

Er hat gesagt, das ist eine spannende Thematik. Da werden wir im Rahmen einer Dienstreise offiziell anrücken und den Kalmit-Gipfel neu vermessen. Und das ist dann auch im September passiert.

SWR1: Und wie genau ist die Kalmit dann vermessen worden?

Müller: Die Kollegen vom Landesvermessungsamt sind angerückt und haben unterschiedliche Messinstrumente mitgebracht. Das sind trigonometrische Messinstrumente, die dazu dienen, exakt die Gipfelhöhe zu definieren. Das muss man sich so vorstellen, wie man es auch vom Straßenbereich her kennt. Messlatten, Höhenlatten und dann wird genau gepeilt und durchgeschaut. Das sieht aus, wie ein kleines Fernglas, mit dem man bis auf den Zehntel Millimeter die exakte Höhe feststellen kann. Das war auch für mich hochspannend.

Ein paar Gramm weniger Kalmit einen Meter höher – Eigengewicht am Gipfel niedriger

SWR1: Ich habe gehört, dass auch die Erdanziehungskraft am höchsten Punkt der Kalmit gemessen wurde.

Müller: Ja, bezogen auf ganz Rheinland-Pfalz ist die die Erdanziehungskraft, bedingt durch die Höhe des Kalmit-Gipfels dort oben am geringsten. Das heißt also, wenn jemand 80 Kilogramm wiegt und er würde eine Gewichtsmessung auf dem Kalmit-Gipfelplateau durchführen, dann wäre er einige Gramm leichter als in Koblenz oder Mainz. […] Da spielen auch gravitation-physikalische Abläufe eine Rolle. Das ist auch ein spannendes und komplexes Thema.

Sandstein-Felsen bringt der Kalmit einen Meter mehr Höhe

SWR1: Die alten Messungen aus 1899 waren aber doch ganz gut, wenn man 2024 nur einen Meter Unterschied feststellt, oder?

Müller: Ja, das muss man ganz klar sagen. Es war auch keine falsche oder unkorrekte Messung. Man hat an einem trigonometrischen Punkt, an einem Stein, der auch heute noch auf dem Kalmit-Gipfel vorhanden ist, die Höhe definiert. Wir haben uns nur aufgrund meiner Initiative Gedanken gemacht, dass es auf dem Kalmit-Plateau einen noch höheren, natürlich gewachsenen Sandstein gibt. Der ist unmittelbar vor der Kalmit-Hütte vom Pfälzerwald-Verein vorhanden.

Dann haben wir gesagt, dass dieser natürlich gewachsene Felsen eindeutig höher ist als der am Boden angebrachte alte Vermessungsstein von 1899. Somit war klar, dass wir auf ein anderes Level der Gipfelhöhe kommen würden. Und dann das Vermessungsamt diesen Sandsteinfelsen exakt an der Oberkante gemessen.

Somit sind wir jetzt auf die neue hochoffizielle Gipfelhöhe von 673,64 Meter über Normalhöhenangabe Null gekommen. Wir haben zu der alten Angabe genau einen Meter Höhenunterschied dazu bekommen.

Rennen der pfälzer Berg-Giganten Kalmit jetzt höher als der Donnersberg?

SWR1: Das ist ja der Hammer! Ich bin da als Kind schon mit meinen Eltern gewandert und jetzt ist die Kalmit mit gewachsen.

Müller: Man kann ein bisschen frotzeln. Auch die Kollegen vom Kalmit-Klapprad-Rennen haben schon gepostet: Jetzt müssen wir uns noch mehr anstrengen. Wir müssen noch ein bisschen höher kommen.

Neue Höhe hat Auswirkungen auf Klapprad-Rennen auf der Kalmit

Interessant ist auch, wenn man ganz oben auf der Wetterstation steht, kommt man auf 689,5 Meter. Damit übertrumpfen wir den Donnersberg in seiner natürlichen Höhe um genau drei Meter auf der Höhe der Beobachtungsplattform.

Also wenn, das sage ich bei meinen Führungen, die Leute das Dach der Pfalz erklimmen wollen, dann müssen sie zu uns auf die Wetterstation von Klima-Palatina kommen. Dann ist man sogar noch drei Meter höher als der Donnersberg.

SWR1: Das heißt jetzt aber nicht, dass die Kalmit höher als der Donnersberg ist?

Müller: Auf keinen Fall! Das ist unstrittig. Der Donnersberg wird nach wie vor mit einer amtlichen Höhe von 686,5 Metern geführt. Das heißt, er hat einen Vorsprung von 13 Metern gegenüber dem Gipfel der Kalmit. Der Vorsprung hat sich nur marginal um einen Meter verändert.

Kalmit höher – das ändert sich

SWR1: Was ändert sich denn jetzt alles durch diesen Meter mehr bei der Kalmit?

Müller: Die Auswirkungen sind schon gravierend. In den rheinland-pfälzischen Datenbanken wird jetzt eine Korrektur stattfinden. Auch alle amtlichen Karten müssen geändert oder korrigiert werden sowie ein paar Einträge in Wikipedia . Das hat auch wirklich eine Zukunftsrelevanz. Die Kalmit ist jetzt amtlich mit einem Meter mehr Höhe ausgestattet. […]

Das Gespräch führte Michael Lueg.