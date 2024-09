Radeln, was die Pedale hergeben: Darum geht es beim "Kalmit-Klapprad-Cup" in der Pfalz. Auch in diesem Jahr treten wieder hunderte Teilnehmer an, um den höchsten Berg des Pfälzerwaldes zu bezwingen.

Die Spaßrallye unter dem Motto "Nur Klappen ist schöner - Ready for klapp off" startet in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) und ist den Veranstaltern zufolge das weltweit größte Klapprad-Bergrennen. Offiziell heißt der nicht ganz bierernst gemeinte Wettbewerb "Kalmit-Klapprad-Cup" - nach dem Berg Kalmit. 450 Höhenmeter - ohne Gangschaltung Bei der bereits 33. Ausgabe ist eine 6,5 Kilometer lange Strecke mit 450 Höhenmetern zu bewältigen. Zugelassen sind ausschließlich alte Klappräder ohne Gangschaltung. Rennleiter Holger Gockel zufolge sind mehr als 960 Starterinnen und Starter angemeldet, darunter 30 Tandems. Viele von ihnen dürften wieder in Kostümen antreten. Das Klapprad ist auch als Faltrad bekannt und gilt als ein Symbol der 1970er Jahre.