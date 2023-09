Es ist wieder soweit: Mehr als 1.000 Klappradbegeisterte gehen beim Kalmit-Klapprad-Cup am Samstag in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) an den Start - verkleidet und mit einem Klapprad ohne Gangschaltung.

Der Kalmit-Klapprad-Cup ist nicht nur das größte Rennen seiner Art in der Pfalz, sondern wohl auch das verrückteste - eine Mischung aus Sport und Fasching - gepaart mit Pfälzer Lebensart. Passend zum diesjährigen Motto "Guten Klappetit - Essen auf Klapprädern" geht es am Samstag um 15 Uhr die etwa sechs Kilometer lange Fressgasse von Maikammer, diesmal Mayonnaise genannt, immer bergauf, hinauf zur Kalmit, der höchsten Erhebung im Pfälzerwald.

Schon die Teilnehmerliste verrät, dass sich auch das Publikum am Rande der Fressgasse auf allerlei regionale, nationale und internationale Köstlichkeiten gefasst machen kann. Hier nur eine kleine Auswahl à la Klappcarte: Von "Klappghetti" über "Truthahn du Klapp", "Kalmit-Flambe", "Klappwurst", "Roschdicher Ritter", "Klapparadtatouille" bis hin zum "Heißen Schnittchen", "Steinharten Brot", zum "Slow-Food" und sogar zur "Klapsonauten Nahrung" ist alles vertreten.

Maikammer: Teilnehmer bis 85 Jahre erwartet - 111 Frauen

Neben Klappradhungrigen aus ganz Deutschland sind auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Frankreich, Österreich und der Schweiz mit am Start, sagte ein Sprecher der Organisatoren vom Pfälzer Klappverein. Der älteste Teilnehmer ist 85 Jahre alt und kommt aus Paderborn. Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz, knapp 20 Kinder sind dabei. Zuletzt standen zudem 111 Klappradlerinnen auf der Liste, eine Schnapszahl, die den Pfälzer Klappverein erfreut. Gespannt darf man sein, ob der Rekord von 20 Minuten für die Strecke, auf der rund 540 Höhenmeter zu überwinden sind, wieder erreicht oder gar geknackt werden kann.

Der Eifelturm stand im vergangenen Jahr beim Kalmit-Klapprad-Cup im Regen. In diesem Jahr ist laut Organisatoren gutes Wetter garantiert. SWR

Neu: Spendenaktion für Klappradfreunde in Norditalien

In diesem Jahr ruft der Pfälzer Klappverein zu einer Spendenaktion auf. Er will seinen Klappradfreunden im italienischen Lugo in der Provinz Ravenna den Erlös des Kalmit-Klapprad-Cups spenden. Der Grund: Lugo gehört zu den Städten, die von den Unwettern und Überschwemmungen im Juli besonders betroffen waren. Ein geplantes Klappradrennen dort konnte deshalb nicht stattfinden, so der Sprecher des Pfälzer Klappvereins. Das gespendete Geld aus der Pfalz solle in "den Wiederaufbau der Klappradstrecke" in Lugo fließen.

Und natürlich gibt es wieder zahlreiche Preise und Medaillen für die schnellste Fahrerin, den schnellsten Fahrer, das schnellste Tandem, die originellsten Outfits, den ältesten und die jüngsten Teilnehmer.

Die schnellste Frau im vergangegen Jahr kam aus der Schweiz. SWR

Eingang-Menü am Hungerast und Mehrgang-Menü in Mayonnaise

Auf Unterzuckerte wartet diesmal am Ziel ein Eingang-Menü zur Stärkung, kündigte der Vereinssprecher an. Außerdem werde natürlich auch auf Radnarben gegrillt. Ja und die vielen tausend "Mitesser" (Publikum), die die Klappradelnden am Rande der Fressgasse anfeuern werden, müssten auch nicht hungern.

Am Startparkplatz in Maikammer/Mayonnaise, wo gegen 18 Uhr die traditionelle Preisverleihung stattfindet, gibt es einen Festschmaus mit Vorspeisen, Hauptgang und Desserts sowie passender Getränkefolge und Musik mit DJ-Hering. Diesmal neu am Start mit dabei ist "Die Selbsthilfegruppe - Band aus Verzweiflung".

Auch im vergangenen Jahr waren dem Motto "Liberté, Egalité, Klapperité" beim Kalmit-Klapprad-Cup Spezialitäten zu bewundern, hier ein Froschschenkel nach dem Rennen auf dem Parkplatz in Maikammer. SWR

Kalmitstraße ab 14.30 Uhr für Autos und Fahrräder ohne Scharnier gesperrt

Die Kalmitstraße wird ab 14.30 komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt. Anreisenden empfiehlt der Pfälzer Klappverein entweder bis 13 Uhr mit dem Auto anzureisen, auf einem der großen ausgeschilderten Parkplätze zu parken oder gleich auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Ab 14.30 Uhr seien auch keine Fahrräder mit Gangschaltung mehr auf der Rennstrecke erwünscht.