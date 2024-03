Das Hochbeet bietet durch die Bodenwärme und den schichtweisen Aufbau beste Wachstumsbedingungen für Pflanzen und Gemüse. Das lässt nicht nur auf eine reiche Ernte hoffen, sondern ist auch pflegeleicht in der Handhabung.

Denn Hochbeete müssen nicht umgegraben werden und auch das Anlegen, Befüllen und Bepflanzen ist für Anfänger wunderbar geeignet, weiß SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer.

Hochbeete eignen sich ideal für den Anbau von Gemüse wie Salat oder Kürbis.

Hochbeet richtig anlegen

Zunächst sollten Sie festlegen, was Sie mit dem Hochbeet erreichen möchten. Hochbeete gibt es als einzelne hochstehende Pflanzenkästen, oder auch vertikal als drei- oder vierstöckige Hochbeete. Brauchen Sie es lediglich zur Arbeitserleichterung, reicht meist schon eine Höhe von 40 Zentimetern aus, um es anschließend einfach mit Erde aufzufüllen.

Möchten Sie jedoch den Verrottungsprozess innerhalb des Hochbeetes nutzen, werden mehrere Schichten im Hochbeet benötigt und das Hochbeet sollte eine Höhe von etwa 80 Zentimetern haben.

Hochbeet Schicht für Schicht befüllen

Die erste Schicht des Hochbeets kann mit grobem Baum- und Strauchschnitt befüllt werden. Mit dieser Reisigschicht können die folgenden Schichten vom Boden ferngehalten werden, Wasser abfließen und die Luft zirkulieren. Durch den Verrottungsprozess sackt diese erste Schicht im Jahr zwischen 10 und 20 Zentimetern ein. Diese Differenz kann im Frühjahr dann mit Blumen- und Komposterde wieder ausgeglichen werden, so die Gartenexpertin.

Die nächsten 20 Zentimeter können mit Häckselgut von kleinen Ästen oder Stauden geschichtet werden. Auch Laub oder Rasenschnitt kann verwendet werden.

Nach oben hin sollten Material und Schichten dann immer feiner werden. Daher besteht die dritte Schicht aus Komposterde und die letzten 20 Zentimeter können mit normaler Garten- oder Pflanzenerde aufgefüllt werden.

Hochbeet bepflanzen

Dafür sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, so Bauer. Es kommt so einiges an Obst und Gemüse infrage, da im Hochbeet so ziemlich alles wächst. Für einen leckeren Tomatensalat im Sommer eignen sich Tomaten und ein bisschen Basilikum. Außenrum können Sie zusätzlich Salat, Radieschen, Mangold oder Rote Beete anbauen.

Das gelingt auch Anfängern! Um das Hochbeet zusätzlich dekorativ zu gestalten, können Sie ein Rankgemüse in eine Ecke pflanzen. Bauer empfiehlt hier den Kürbis der Sorte "Jack Be Little", der bleibt relativ klein, ist sehr lecker und muss nicht geschält werden.

Die Kürbissorte "Jack Be Little" ist einer der beliebtesten Minikürbisse. Er ist auch als Mandarin oder Sweetie Pie bekannt. Die orangen, faustgroßen Früchte sind leicht gerippt, sehr dekorativ und essbar.

Grundsätzlich kann jedes Gemüse im Hochbeet angebaut werden, lediglich der Platzbedarf sollte bedacht werden. Für Zucchini oder Weißgold wird es ein bisschen eng im Hochbeet, die brauchen ungefähr ein Quadratmeter Platz. Wenn man das nicht beachtet, wird das Gemüse nebendran regelrecht erdrückt, erklärt Natalie Bauer.

Tipps zum Bepflanzen über mehrere Etagen

Pflanzen, die in einem Gefäß sitzen, sollten grundsätzlich ähnliche Bedürfnisse für Wasser, Nährstoffe und Licht haben, sonst wird es kompliziert mit der Pflege. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Pflanzen, die ranken oder sehr lang werden, nicht unbedingt ganz oben sitzen, sonst erdrücken und beschatten sie die Pflanzen darunter. Zu guter Letzt rät Bauer noch davon ab, Gemüse zusammen mit giftigen Pflanzen anzubauen, damit sie nicht versehentlich giftige Pflanzen bei der Ernte erwischen.

Über unsere Gartenexpertin

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer

Die SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bloggt unter "Wildes Gartenherz" regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps rund um Garten und Pflanzen.