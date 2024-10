Laut einer aktuellen Barmer-Studie nimmt die Zahl der Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren mit motorischen Entwicklungsstörungen zu. Die Hauptursache hierfür ist Bewegungsmangel.

Der 1. FSV Mainz 05 engagiert sich seit Jahren im Bereich der Bewegungsförderung für Kinder. Seit dem Schuljahr 2022/2023 gibt es unter anderem die Mainz 05-Bewegungsinitiative "Grundschule am Ball". Darüber haben wir mit Projektbetreuerin Ciara Widmann gesprochen.

"Grundschule am Ball" bewegt Kinder

SWR1: Haben Sie schon gemerkt, dass Bewegungsmangel Kindern ernsthaft schaden kann? Was stellen Sie bei der Beobachtung fest?

Ciara Widmann: Das stimmt tatsächlich. Die Kinder bewegen sich weniger, die sind weniger auf Bäumen unterwegs und klettern oder kriegen es schwieriger hin, einen Purzelbaum im Sportunterricht zu machen.

Das sehen wir auch verstärkt nach Corona. In dem Zusammenhang haben wir uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir es hin, dass wir die Kinder ein bisschen mehr in die Bewegung bringen und mehr Spaß am Sport entwickeln? Dafür haben wir die Bewegungsinitiative "Grundschule am Ball" ins Leben gerufen.

SWR1: Kinder vom Fernseher, von Computerspielen oder von Online-Angeboten wegzuholen, das ist schwer. Was machen Sie mit der Bewegungsinitiative, um dagegenzuhalten?

Widmann: Es ist tatsächlich sehr schwierig. Aber das ist etwas, wo wir die Eltern brauchen, dass sie da aktiv sind. Mit der Bewegungsinitiative "Grundschule am Ball" gehen wir genau dahin, wo die Kinder sind. Wir sind jede Woche aktiv in acht Grundschulen in Mainz und bewegen damit 100 Kinder jede Woche.

90 Minuten Bewegung

SWR1: Das heißt also, die Schule ist um und dann gehen Sie mit den Kindern in die Turnhalle, bevor die nach Hause gehen und machen die fit?

Widmann: Genau richtig. Das ist immer ganz lustig, wenn wir da mit unserem großen Ballsack ankommen. Wir sind dann in der Turnhalle und machen dort 90 Minuten Sportangebot für die Kinder. Und die sind da richtig heiß drauf und danach können sie gut nach Hause gehen und sind dann ausgepowert.

SWR1: Gibt es denn auch Kinder, die sofort nach Hause gehen und sagen: "Och nee, jetzt auch noch Fußball nach der Schule"?

Widmann: Wenn ich mich daran erinnere, wie ich vor ein paar Wochen, als wir angefangen haben, mit dem Schuljahr, ein Kind vor mir hatte, das gesagt hat: "Oh nee, ich habe keine Lust, Fußball zu spielen". Und nach drei Wochen kam es dann zu mir gerannt und hat gesagt: "Ich habe ein Tor geschossen, richtig cool!". Das ist dann immer das, was uns total viel gibt und was dann auch noch mal zeigt, wie wichtig gerade auch dieses Projekt ist.

Mehr Informationen zur Initiative "Grundschule am Ball" findet ihr auf der offiziellen Website von Mainz 05.