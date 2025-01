Bad Dürkheim und die Karnevalsgesellschaft "Derkemer Grawler" würdigen jährlich eine Person des öffentlichen Lebens. Nun geht "Der Goldene Winzer" an den Sportreporter Marcel Reif.

Marcel Reif ist in Polen geboren. Er hat dann als kleiner Junge kurz mit der Familie in Israel gelebt und kam mit acht Jahren nach Kaiserslautern. Dort wurde Fußball und der FCK zu seiner Leidenschaft und später zu seinem Beruf als Sportreporter, hat er uns erzählt.

SWR1: Wissen Sie eigentlich, wie man die Karnevalsgesellschaft in Bad Dürkheim ausspricht?

Marcel Reif: Sie wollen wissen, ob ich "Pälzisch" kann? Ja, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Sagen Sie es mir und ich spreche es gerne nach. [...] Leute, ich habe in Kaiserslautern lang genug gelebt. Ich bin da lange weg. Aber wenn ihr mir ein bisschen "Pälzer Sound" gebt, dann hänge ich nach einer Minute sofort drin.

Sportreporter Marcel Reif über Heimat und Wein

SWR1: Wer den Goldenen Winzer bekommt und in der Pfalz groß geworden ist, der muss dann aber auch gerne mal einen trinken, oder?

Reif: Reizen Sie mich nicht! (Lachen). Na ja, logisch. Also, ich bin nicht "Quartalspichler", aber ein vernünftiger Wein – sehr gern. Und es gibt eine Orden, aber es gibt auch ein Deputat an Wein. Was habe ich gelesen – zum Geburtstag und an Weihnachten eine Flasche, oder?

Kaiserslautern ist für mich eine liebenswerte Provinzstadt gewesen.

SWR1: Genau. Wein gibt es für Sie lebenslang, Weinpräsente zum Geburtstag und zu Weihnachten. Und im ersten Jahr am elften von jedem Monat. Werden Sie mit so viel Wein fertig?

Reif: Ich habe Sie doch gerade schon gewarnt, reizen Sie mich nicht. (Lachen) Aber "des kriege mer hin". Und der Wein muss gut sein, aber da verlasse ich mich ganz auf die "Derkemer".

Video: Michel Abdollahi trifft Sportreporter Marcel Reif

SWR1: Sie sind mit acht Jahren nach Kaiserslautern gekommen. Was sind eigentlich ihre schönsten Erinnerungen an die Pfalz?

Reif: Da werden Sie von mir kein Details hören. Außer, dass ich eine behütete, entspannte, lustige, fröhliche Kindheit in der Provinz erlebt habe. Für mich ist Provinz nie ein Schimpfwort gewesen, sondern ein Markenzeichen.

Und Kaiserslautern ist für mich eine liebenswerte Provinzstadt gewesen. Da konnte ich aufwachsen und die Dinge tun, die mir gefallen. Und ich war sicher und behütet. Das verbinde ich mit der Pfalz. Und natürlich ein paar Wandertage, immer auf irgendwelche Burgen, immer in den Pfälzerwald. Und ich bin kein großer Wanderer, aber das gehört zur Pfalz.

"Der Goldene Winzer" wird in diesem Jahr zum 50. Mal verliehen - am Abend des 24.01.2025 in Bad Dürkheim mit Marcel Reif.