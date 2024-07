Die Pfalz gilt als Toskana Deutschlands. Auch in diesem Jahr kommen Touristen aus der ganzen Welt in die Region. Wir haben Urlauber in Bad Dürkheim gefragt, woher sie kommen und was sie in die Pfalz gezogen hat.

Sendung am Fr. , 12.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz