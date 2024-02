Die SWR1 Für uns in Baden-Württemberg-Tour startet am Ostermontag, 1. April, in Lauffen am Neckar. Vom Postplatz senden wir von 12 bis 18 Uhr live. Zusätzlich gibt es einen kleinen Rad-Check für alle Radfahrer:innen, die größten Hits aller Zeiten und für Essen und Trinken ist auch gesorgt.

