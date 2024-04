1. Gewinnspiel

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel um die Teilnahme als Kandidat:in an der Aufzeichnung einer Sonderausgabe der Show "Gefragt – Gejagt", das von SWR1 Baden-Württemberg veranstaltet wird. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist der Südwestrundfunk – Anstalt des öffentlichen Rechts – vertreten durch den Intendanten, Kai Gniffke, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart, kurz SWR.

Das Gewinnspiel findet in der Zeit vom 13.04.2024 bis zum 19.04.2024 statt. Der Bewerbungszeitraum ist vom 08.04.2024 bis zum 12.04.2024.

2. Gewinn

Die Gewinner:innen können als Kandidat:in bei der Aufzeichnung einer Sonderausgabe der Show "Gefragt – Gejagt" von Das Erste am 14.05.2024 in Hamburg-Tonndorf dabei sein. Die Anreise nach Hamburg und eine Übernachtung im Hotel sind inklusive. Die Reise findet von Montag, 13.05. bis Dienstag, 14.05.2024 statt.

In der TV-Show "Gefragt – Gejagt" werden insgesamt drei SWR1 Hörer:innen an der Seite von SWR1 Moderator Stefan Orner um Geld spielen! Stefan Orner wird sein Geld der SWR Herzenssache spenden, die siegreichen Hörer:innen können über ihren Anteil des Gewinnes frei verfügen.

3. Teilnahmeberechtigung, Einlösung des Gewinns

Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Der/die Gewinnspielteilnehmer:in muss im Besitz eines gültigen Ausweisdokumentes (Personalausweis oder Reisepass) sein.

Für die Einhaltung etwaiger für die Durchführung der Reise und des Aufenthaltes in Hamburg wichtiger Gesundheitsbestimmungen oder für sonstige gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen ist der/die Teilnehmende selbst verantwortlich.

Der/die Teilnehmende muss am 13.05. und 14.05.2024 für Anreise, Teilnahme an der Aufzeichnung der TV-Show und Abreise ganztägig Zeit haben.

Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

4. Teilnahme am Gewinnspiel und Durchführung

Der Gewinn wird wie folgt ausgespielt: Unter allen Bewerber:innen, die sich per Formular beworben und ein Foto von sich hochgeladen haben, wird die Teilnahme an einer telefonischen Raterunde innerhalb der Sendung "SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg" verlost. Die drei Punktbesten dieser fünf Raterunden (15.04.-19.04.2024) nehmen an der Quizsendung "Gefragt – Gejagt" wie unter 2. beschrieben teil.

Die Teilnahme an einer dieser fünf Raterunden wird im Vorfeld unter je zwei Kandidat:innen in Vorrunden ausgespielt: In den Vorrunden treten die beiden Kandidat:innen gegeneinander an. Es wird Multiple Choice gespielt: 1 Frage, 3 Antwortmöglichkeiten. Wer zuerst seinen Namen sagt, darf antworten. Richtige Antwort = 1 Punkt. Falsche Antwort = 1 Punkt für den Gegner. Bei 3 Punkten hat man sich für die nachfolgende Raterunde in „SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg“ qualifiziert.

Die Teilnehmer:innen für die Vorrunden und Raterunden im Radio und die endgültigen Gewinner:innen werden nach Ende des Gewinnspiels telefonisch oder per Mail benachrichtigt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist der SWR nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und der Gewinn verfällt ebenfalls.

Wenn der/die Gewinner:in zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zur Verfügung steht, verfällt der Gewinn ersatzlos. Alle Kosten der Veranstaltung, die nicht ausdrücklich vom Gewinn umfasst sind, trägt der/die Gewinner:in für sich und alle anderen beteiligten Gäste selbst.

Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Dem/der Teilnehmer:in steht in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR/die ARD zu.

5. Radio-, TV- und Online-Begleitung

SWR1 Baden-Württemberg wird die Veranstaltung programmlich begleiten. Der/Die Teilnehmende ist sich im Klaren darüber und stimmt zu, dass er/sie an einem Gewinnspiel teilnimmt, in dessen Rahmen er/sie zur Abbildung des Gewinnspiels im SWR1 Baden-Württemberg-Radioprogramm, auf SWR1.de, im Ersten und in diversen anderen Medien für Interviews, Bild- und Filmaufnahmen zur Verfügung steht. Während der gesamten Aktion erfolgen Ton-, Film-, und Fotoaufnahmen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmende hiermit einverstanden.

Der SWR ist ebenso berechtigt den Namen und den Wohnort des/der Teilnehmenden, zum Zwecke der Berichterstattung über das Gewinnspiel, auch an andere Medienunternehmen weiterzugeben.

Eine Weitergabe der Daten zu werblichen Zwecken erfolgt nicht. Den Teilnehmer:innen stehen gesetzliche Auskunfts-, Änderungs-, Widerrufs- und Löschungsrechte zu sowie ein Beschwerderecht an den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz. Mehr Informationen zum Datenschutz gibt es unter https://www.swr.de/unternehmen/organisation/datenschutz-128.html.

6. Sonstiges

SWR1 Baden-Württemberg übernimmt keine Haftung für Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Durchführung des Gewinns, außer für Schäden an Leib, Leben und Gesundheit, soweit diese fahrlässig durch SWR1 Baden-Württemberg oder zumindest grob fahrlässig durch einen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von SWR1 Baden-Württemberg verursacht worden sind und für sonstige Schäden, die zumindest auf grober Fahrlässigkeit von SWR1 Baden-Württemberg, eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

SWR1 Baden-Württemberg kann Teilnehmende aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, aktive und ehemalige Mitarbeiter:innen und Angehörige des SWR, der SWR Media Services GmbH sowie der ARD dürfen nicht teilnehmen.

Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich, mehrmalige Teilnahmen werden nicht berücksichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmende mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.