Streaming Tipps: Podcasts und Serien für Ostern und die Ferien 2024

Podcast "Kein Mucks" – Der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka"

Vintage, Retro, Nostalgie! Bastian Pastewka präsentiert historische Krimi-Hörspiele aus den Archiven der ARD-Hörfunkanstalten. Die eigentlich mal recht angestaubten Klassiker bekommen plötzlich Dank seiner Präsentation neues Leben eingehaucht und haben sich zum Überraschungs-Erfolg gemausert. "Mittlerweile läuft schon die fünfte Staffel", freut sich SWR1 Moderator Adrian Beric. "Kein Mucks" in der ARD Audiothek.

Podcast "Legion: Most Wanted – Wo ist RAF-Terroristin Daniela Klette?"

Das Podcast-Team begibt sich in "Legion: Most Wanted" im Dezember 2023 auf die Suche nach RAF-Terroristin Daniela Klette. Dann ging im Februar 2024 diese Meldung durch die Medien: "RAF Terroristin in Berlin gefasst!" Jetzt kommt raus: das Podcast-Team hätte sie FAST vor den Ermittlern gefunden, die sie 30 Jahre lang gejagt hatten! Ein Podcast über die Jagd nach Daniela Klette und die absurde Geschichte dahinter – empfohlen von SWR1 Moderator Max Oehl. "Legion" in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.

Podcast "Geisterjäger"

Gibt es das Unerklärliche wirklich? Hans Bender ist der größte Geisterjäger der deutschen Geschichte. Mehr als drei Jahrzehnte lang reist der Parapsychologe als Experte für Unerklärliches durch die Republik und untersucht ein merkwürdiges Phänomen nach dem anderen. Bender ist überzeugt: Spuk, PSI-Kräfte, Hellsehen und Telekinese sind echt. Angeblich hat er das sogar bewiesen. Aber kann das wirklich sein? Die Psychologie-Podcasterin Verena Fiebiger geht zusammen mit ihrem Team auf Spurensuche in der Welt des Paranormalen. "Geisterjäger" findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Podcast "Sitz Platz Aus"

Wie erziehe, beschäftige oder ernähre ich meinen Hund richtig? In unserem Hunderatgeber spricht SWR1 Hunde-Fachfrau Annett Lorisz mit unterschiedlichen Expert:innen über verschiedene Fragen, die sich beim Leben mit Hund stellen. FAQs auf einen Blick bekommt ihr übrigens hier.

Musikdoku "The Greatest Night in Pop"

Stevie Wonder ahmt Bob Dylan nach und ermöglicht es ihm so bei "We Are The World" richtig zu singen? Ja, tatsächlich so geschehen. Und noch viele weitere kleine kuriose, aber wirklich atemberaubende Stories gibt es in dieser Doku zu sehen, die sich um die Aufnahme des Charity-Songs "We Are The World" von 1985 dreht. Denn damals liefen bei den ganzen Planungen und der letztendlichen Aufnahme Kameras mit. Dieses Material wurde jetzt in einer Doku verarbeitet. Herausgekommen: ein unglaubliches Zeitzeugnis mit den größten Musikern der 80er. Die Doku "The Greatest Night in Pop" gibt es zum Streamen auf Netflix.

Serie "Haus aus Glas"

Vom Stuttgarter Kinder- und Jugendtheater vor die Kamera: Sarah Mahita aus Filderstadt spielt die Hauptrolle in der ARD Miniserie "Haus aus Glas"'. "Genial und großartig" und "bestes deutsches Fernsehen", findet SWR1 Reporter Norbert Kunze. "Haus aus Glas"in der ARD Mediathek und der ARTE Mediathek.

Für Emily Schwarz endet der glücklichste Tag ihres Lebens in Verzweiflung: Mit dem plötzlichen Verschwinden eines geliebten Familienmitglieds nach ihrer Hochzeit bricht im Haus Schwarz ein altes Trauma zutage, verwickeln sich Geheimnisse und enttäuschte Erwartungen zu einer unheilvollen Kraft, die alles infrage stellt, woran diese Familie geglaubt hat.

Serie "Oderbruch"

Das Oderbruch wird zum Schauplatz eines Serienmordfalls mit bisher nie dagewesenem Ausmaß: In der Nähe des kleinen Dorfes Krewlow wird auf einem Feld ein Berg von Leichen und Tierkadavern gefunden. Die unzähligen Morde reichen über Jahrzehnte zurück. Kommissar Roland Voit (Felix Kramer) soll die Untersuchungen an der Seite des polnischen Kripobeamten Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz) unterstützen. Auch Voits ehemalige Kollegin und Jugendliebe Maggie Kring (Karoline Schuch) wird zu den Ermittlungen hinzugezogen. Der vielschichtig erzählte Mystery-Thriller verbindet die Tätersuche mit einem übernatürlichen Twist. "Oderbruch" gibt es in der ARD Mediathek.

Podcast "nicht witzig – Humor ist, wenn die anderen lachen"

Der Journalist Manuel Stark ist Autist. Mit Humor kann er daher nicht viel anfangen, weil er ihn meistens einfach nicht versteht. Das wollte er ändern - und hat sich die witzigsten Menschen des Landes eingeladen: Comedians. Unter anderem Felix Lobrecht, Hazel Brugger, Nikita Miller oder Till Reiners.

Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, bei Youtube und überall wo es Podcasts gibt.

nicht witzig - Humor ist, wenn die anderen lachen.