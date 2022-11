60 bis 70 Anzeigen gegen Love Scammer - Liebesbetrüger - gibt es in BW pro Monat. Dunkelziffer: hoch. Hilfe: selten. Franziska schaffte es aus eigener Kraft aus der Dating-Falle.

So funktioniert die Masche der Love und Romance Scammer

Diese Betrüger haben sich darauf spezialisiert, sich auf Dating Plattformen und Online Portalen an Frauen und Männer heranzumachen. Mit einem Ziel: die Person finanziell auszunehmen. Sie nutzen dazu Fake Profile, die sie aus gestohlenen Identitäten erstellen. Wie das, auf das Franziska hereingefallen ist. Für die Frau aus einem kleinen Ort am Fuß der Schwäbischen Alb war "Dr. John" eine Hoffnung auf im doppelten Wortsinn "echte" Liebe:

Mit diesem aus dem Internet gestohlenen Bild eines serbischen Arztes haben Love Scammer Fake-Identitäten aufgebaut. SWR privat

»Der beste Tag meines Lebens ist der Tag, an dem ich Dich kennengelernt habe. Meine Liebe zu Dir wird von Tag zu Tag stärker.«

Love Scamming - die moderne Version des Heiratsschwindels

Das gefälschte Profil von "Dr. John" basiert auf den Bildern eines Arztes aus Belgrad. Hunderte von Frauen wurden mit daraus erstellten Fake Profilen schon betrogen. Der echte Arzt weiß davon, kann sich aber auch nicht wehren. Einst zum "schönsten Arzt der Welt" gekürt, kursiert jede Menge Material von ihm im Netz - sozusagen ein Festmahl für die Betrüger.

Die Love Scammer ziehen auch bei Franziska ihre perfekt ausgeklügelte Masche durch: Liebesschwüre im Dauerfeuer, romantische Bilder, eine immer enger werdende Bindung. Und irgendwann dann, wenn die Opfer im Netz dieser Gehirnwäsche gefangen sind, der "verzweifelte" Ruf nach Geld. Die dann nur allzu willigen Zielpersonen fallen meist darauf herein und überweisen. Das weiß auch Kriminaldirektor Oliver Hoffmann, Fachmann für Betrug und Wirtschaftskriminalität beim Landeskriminalamt Stuttgart und gibt Tipps, worauf man aufpassen sollte:

Die wichtigsten Alarmsignale beim Dating im Internet Vorsicht bei Unbekannten, die unvermittelt in Chats und dann auch mit Wucht in den eigenen Alltag hereinplatzen.

Die Betrüger kommunizieren meist in gutem Englisch – da solltet Ihr wachsam werden.

Das Profil des Fremden besteht erst seit kurzer Zeit, hat kaum Likes. Die Fotos darauf: meist aus dem Ausland. Und: keine Bilder vom eigenen Zuhause.

Ergibt alles in den Chats einen Sinn? Passen alle Dinge logisch zusammen? Die Betrüger sind zwar mit allen Wassern gewaschen, aber sobald Ungereimtheiten auftauchen: Kontakt einstellen.

Eine der großen Schwachstellen ist Euer eigenes soziales Profil – steht dort z.B., dass Ihr ledig seid, dann sehen die Betrüger sofort: potenzielles Opfer!

Eure Bilder, Eure Musikvorlieben, Eure Posts im sozialen Profil verraten den Betrügern viel über mögliche Angriffspunkte.

Wie "hochgestellt" sind die Berufe des Kontakts? Ingenieur:innen, erfolgreiche Geschäftsmänner- und -Frauen, Architekt:innen, Ärzt:innen... Vorsicht!

Achtung bei hochemotionalen Lebensgeschichten: Betrug in der Partnerschaft, Tod, Scheidung, Kinder...

Komplimente und Liebesbekenntnisse kommen sehr schnell und fast schon im Dauerfeuer. Die Sprache ist sehr poetisch und romantisch. Gerne auch mal ein paar der Sätze in eine Google-Suche kopieren: oft sind das Copy&Paste-Vorlagen, wie Ihr an den Suchergebnissen sehen könnt.

Sobald es darum geht, Geld zu überweisen, ein Visum zu beschaffen, ein Päckchen oder Briefe zu versenden oder gar ein gemeinsames Konto anzulegen: Kontakt abbrechen!

Sobald Ihr merkt, dass Ihr in eine Falle getappt seid: unverzüglich Anzeige bei der Polizei erstatten, mit soviel Material wie möglich.

"Warum merkt man nicht, dass man einen Love Scammer vor sich hat?"

Das hat sich auch Franziska gefragt und gleich die Antwort nachgeschoben: "Man merkt es tatsächlich nicht!". Im SWR1 Podcast "Neuanfang!" schildert sie, wie sie es aus eigener Kraft aus der Honigfalle der Liebesbetrüger heraus geschafft hat:

So entlarvt Ihr Fake Profile mit der Google Bildersuche

Die Google Bildersuche ist eine gute Hilfe, um Fake Profile von Scammern zu enttarnen.

Ladet das Profilbild Eures Kontakts herunter. Speichert die Bilder, die er Euch schickt.

Geht auf die die Webseite der Google Bildersuche und klickt dort in der Suchleiste auf das Kamerasymbol.

Im Fenster, das sich dort öffnet, könnt Ihr die verdächtigen Bilder einzeln hochladen.

Google zeigt Euch, wo das jeweilige Bild überall verwendet worden ist.

Sollten die Bilder auf vielen anderen Seiten zu finden sein - speziell dann auch noch auf Dating-Portalen mit unterschiedlichen Profilen und Geschichten - ist das ein Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Im Fall von Franziska war z.B. klar: der echte Arzt arbeitet in Belgrad, und nicht, wie der Scammer behauptet hat, gerade im Auftrag der UNO in Kabul. Damit war auch die Story entlarvt, dass er Geld für den Rückflug brauche, in Kabul aber nicht an sein Konto komme.

Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich Opfer eines Betrügers bin?

Wichtigster Ansprechpartner: die Polizei. Falls man dort nicht sofort reagiert: hartnäckig bleiben, denn Franziska hat in ihrem Fall leider wenig gute Erfahrungen mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle gemacht.

»Die Anzeige ist nicht mal bearbeitet ... Da ist nichts passiert. [Die sagen] "Keine Ahnung, das ist halt 'ne Bande" ... Das geht mir echt irgendwann an die Psyche. Ich hab auch Angst. Ich bin nicht richtig ernst genommen worden ... Es gibt keine Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Es gibt nix!«

Kriminaldirektor Oliver Hoffmann vom Landeskriminalamt Stuttgart rät: beim - möglichst schnellen - Gang zur Polizei soviel Material wie möglich mitnehmen - Fotos, gesicherte Chats, Email-Adressen, alles, was Spuren zu den Betrügern liefern könnte.

Ratgeber der Polizei: Love Scamming - Vorsicht bei virtuellen Bekanntschaften

Der Betrug mit der Liebe: was macht das mit der eigenen Psyche?

»Also ich würd' so sagen: Es ist eine seelische Vergewaltigung. So fühl' ich mich. Nicht körperlich, aber seelisch vergewaltigt.«

Franziska aus dem SWR1 Podcast "Neuanfang!" beschreibt sehr deutlich, wie es Opfern von Love Scamming geht. Scham und Schuldgefühle sind das eine, Verurteilung durch die Gesellschaft - man hat's wegen der eigenen Dummheit ja wohl nicht anders verdient - das andere. Und das Gefühl der Machtlosigkeit, des Alleingelassenseins. Das führt sehr oft auch zu Isolation, denn wer will sich denn schon outen und damit an den Pranger stellen? Selbst der Gang zur Polizei kann das schon zur unüberwindbaren Hürde werden.

Panikattacken, Herzrasen, Schlafstörungen oder gar Depressionen können die gesundheitlichen Folgen sein. Wichtig ist dann schnelle und umfassende Hilfe von Psycholog:innen und Therapeut:innen. Eine erste Anlaufstelle kann zum Beispiel das Opfer-Telefon des Opferschutz-Vereins "Weisser Ring" sein.