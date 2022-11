Franziska hat sich beim Online Dating in einen Betrüger verliebt, in einen sogenannten Love Scammer. Sie sagt: "Er hat meine Seele berührt". Aber ihren Mut hat er nicht gebrochen. Aus eigenen Stücken hat sie sich aus der verhängnisvollen Netz-Affäre befreit.

Warum merkt man den Liebesbetrug der Love Scammer nicht?

Franziska aus einem kleinen Ort am Fuß der Schwäbischen Alb hat schon einige Tiefschläge eingesteckt: kaputte Partnerschaft, einen Sohn, der viel Zuwendung braucht, den Tod des Vaters. Und dann wurde Franziska auch noch Opfer von Love Scamming - Liebesbetrug im Internet. Mit Fakeprofilen zocken Betrüger vorzugsweise Frauen finanziell und psychisch ab. Franziska kämpfte sich verbissen aus den Fängen der Betrüger heraus und will jetzt nur eines: andere warnen.

»Ich bin Rechtsanwalts-Fachangestellte. Ich hab' immer gedacht: ich hab' die Erfahrung, bin natürlich keine Anwältin, aber man hat ja auch immer mit Strafrecht zu tun. Ich hab' oft darüber gelesen und gefragt: warum merkt man das nicht? Man merkt es tatsächlich nicht!«

Wie sich schützen, wie reagieren? Das sagen Polizei und Psychologen

Love- oder Romance Scamming: die Liebe zu einem Phantom

Der bzw. die Täter locken ihre Opfer mit Fake-Profilen an. Was dann folgt, sagt Franziska, fühlt sich an wie Gehirnwäsche: ein Dauerbeschuss mit Liebesschwüren, schönen Worten und Bildern. Bei Franziska war das "Dr. John", ein höchst attraktiver Arzt, so scheint es.

»Mein Liebling, manche Wörter sind sehr magisch. Sie haben die Kraft zu heilen, bringen Hoffnung und Glück ins Leben. Ich möchte sie Dir sagen. Weil ich Dich liebe. Der beste Tag meines Lebens ist der Tag, an dem ich Dich kennengelernt habe. Die besten Momente, die ich mit Dir verbracht habe. Meine Liebe zu Dir wird von Tag zu Tag stärker.«

Und dann kommt irgendwann der "finanzielle Teil" dieser Beziehung. "Dr. John" überredet Franziska, ihm Geld zu schicken. Er arbeite als Arzt im Dienst der UNO in Kabul, komme dort aber nicht an sein Geld und könne deshalb den Heimflug nicht bezahlen. Franziska schickt ihm Geld; über eine "Steamcard", eine Art Guthabenkarte. Erste Zweifel kommen auf. Franziska fängt an zu recherchieren.

Der Sonnyboy auf den Fotos: eine gestohlene Identität fürs Online Dating

Franziska bekommt hübsche Fotos: Dr. John als kleiner Junge, Dr. John als Papa, Dr. John mit Mundschutz und in blauem OP-Kittel.

Mit diesem aus dem Internet gestohlenen Bild eines serbischen Arztes hatten die Love-Scammer eine Fake-Identität für Franziska aufgebaut SWR privat

»Das hat mir gut getan, wie er mich begehrt hat. Ich hab immer mehr aufgemacht. Bin immer mehr eingestiegen, als die ersten Bilder kamen, weil ich gedacht hab': Ja, das ist echt jemand, der zu mir passt. Mein Seelenverwandter, auf den ich schon lang gewartet hab'.«

Recherche am Computer: gibt es "Dr. John" wirklich?

Franziska wird bei ihrer Suche im Netz schnell fündig: In Wahrheit zeigt das Foto einen Arzt aus Belgrad. Der Serbe wurde vor einiger Zeit zum schönsten Arzt der Welt gekürt, deshalb gibt es jede Menge Material von ihm im Netz. Franziska ruft ihn kurzentschlossen an. Nett ist er - aber genervt . Er weiß, dass seine Daten gestohlen sind. Franziska sei eine von hunderten Betrogenen.

Der Scammer hat das alles abgegriffen, die Identität des serbischen Arztes gestohlen und daraus die Figur "Dr. John" gebastelt. Franziska hat ihn entlarvt, allein, mutig und hartnäckig. Ein einsamer Kampf - aber "Du kannst ihn gewinnen und eine Menge dabei lernen", sagt sie. Dennoch gibt es auch die dunklen Seiten, die Franziska zu schaffen machen.

»Also ich würd' so sagen: Es ist eine seelische Vergewaltigung. So fühl' ich mich. Nicht körperlich, aber seelisch vergewaltigt.«

Franziska verjagt den Love Scammer - ohne Hilfe der Polizei

Hilfe von der Polizei - offenbar Fehlanzeige. Mehrfach sucht sie Kontakt, hofft, dass eine Anzeige den oder die Betrüger ausfindig macht und bestraft. Zu diesem Zeitpunkt eine vergebliche Hoffnung. Franziska erzählt - immer wieder von Weinen unterbrochen - von ihrer Verzweiflung:

Die Anzeige ist nicht mal bearbeitet ... Da ist nichts passiert. [Die sagen] "Keine Ahnung, das ist halt 'ne Bande" ... Das geht mir echt irgendwann an die Psyche. Ich hab' auch Angst. Ich bin nicht richtig ernst genommen worden ... Es gibt keine Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Es gibt nix! Ich hoff', dass irgendjemand es blickt von der Polizei. Ich hoff's…

Auch wir fragen nach bei der örtlichen Polizei. Freundlich erklärt man uns, wie aussichtsslos das alles sei. Und: Man sei noch am Sammeln. Was denn sammeln? Das erfahren wir aus ermittlungstechnischen Gründen nicht. Bei Franziska bleibt der bittere Nachgeschmack, dass die Polizei an ihren Recherchen eher nicht interessiert sei. Aus dem Landeskriminalamt erfahren wir, dass in Baden-Württemberg tagtäglich Love-Scamming angezeigt wird. Im Monat 60 bis 70 Fälle. Die Dunkelziffer? Extrem hoch.

Der liebevolle "Dr. John" wandelt sich zum Erpresser

Franziska schafft es, sich mutig und ganz ohne Hilfe von außen aus dieser verhängnisvollen Internet-Liebe zu befreien. Danach hat sich "Dr. John" noch einmal bei Franziska gemeldet – vom Ton her ein völlig anderer. Er versucht, sie zu erpressen: Franziska hatte ihm Fotos geschickt. Schöne Fotos, sagt sie, "Gott sei Dank keine Nacktbilder". Er will wieder Geld von ihr, wieder über eine Transaktion mit der "Steamcard".

»Ich denke, ich werde Ihre Fotos auf meiner Seite veröffentlichen. Wenn Sie möchten, dass ich es lösche, brauche ich eine Karte. Wenn Du es nicht akzeptierst, siehst Du alles auf TikTok und Instagram und Facebook. Willst Du, dass ich das mache oder wirst Du die Karte schicken? Deine Kollegen und Dein Ex-Mann werden das sehen.«

Franziska: eine starke Frau geht ihren Weg in die Zukunft

"Mach was Du willst" hat sie "Dr. John" geschrieben. Seither ist Ruhe. Vielleicht war es nur ein Täter, vielleicht auch eine organisierte Bande. Franziska weiß das nicht. Manchmal klingelt das Telefon mitten in der Nacht - ein Unbekannter mit Namen Ryan. Franziskas Daten wurden offensichtlich weiter gegeben oder verkauft.

Eines, sagt sie, weiß sie sehr genau: Der Typ, in den sie sich verliebte, hat sie zwar abgezockt und tief verletzt. Aber klein gekriegt hat er sie nicht. Den Glauben an sich und auch an die große Liebe? Den hat Franziska trotz allem behalten.