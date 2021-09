Die gegebene Antwort ist

Sting wurde 2003 von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen - wegen seiner Verdienste für die britische Musikszene. Sein Titel lautet: Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Damit ist er aber nicht ganz so hoch ausgezeichnet wie Elton John oder Paul McCartney - die beiden hat die Queen auf Lebenszeit geadelt, sodass sie sich Sir nennen dürfen. Aber das kann bei Sting ja noch kommen...