Die gegebene Antwort ist

Das ist eine Textzeile aus Springsteens "Born in the USA". Es geht darin um den Vietnamkrieg und die Scham der Veteranen, die aus dem Krieg nach Hause kommen. Kaum ein Song wurde jedoch so oft fehlinterpretiert wie dieser! Wegen des rockigen Klangs und des eingängigen Refrains wurde »Born in the USA« immer wieder als stolze Amerika-Hymne verstanden - zu Unrecht.

