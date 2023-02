Wie gut kennen Sie Bruce Springsteen?

Bruce Springsteen kommt aus einer amerikanischen Arbeiterfamilie und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater arbeitete in wechselnden Jobs, die Mutter als Sekretärin. Die Musik war für Bruce Springsteen der Ausweg aus einem Leben, das er selbst als Sackgasse empfand. Welcher Singer-Songwriter war sein großes Vorbild – vor allem was das Texten angeht?

Als Bruce Springsteen in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, sagte er in seiner Dankesrede: "Dylan war ein Revolutionär. So wie Elvis unseren Körper befreite, so hat Bob unseren Geist befreit". Von Bob Dylan hat Bruce Springsteen nach eigener Aussage das Schreiben gelernt.