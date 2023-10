Ein Land - zwei Sieger, so lautete das Motto der SWR1 Hitparade 2005. Seit Samstag, 5. November 2005, ist dieser Leitspruch Geschichte. Das Ergebnis der Wahl, bei der die Stimmen von Badenern und Württembergern getrennt ausgewertet wurden, hat das Motto neu bestimmt: Ein Land - ein Sieger!

Einigkeit im Land

Der Siegertitel heißt "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin. Auch auf den Plätzen zwei und drei unterscheiden sich die Musikgeschmäcker nicht: "Bohemian Rhapsody" von Queen ist die Nummer zwei im Land vor "Summer of '69" von Bryan Adams. Vier Tage lang waren aus beiden Landesteilen die jeweils 292 größten Hits im Radioprogramm von SWR1 zu hören. Am 5. November 2005 um 15 Uhr endete die viertägige Hitparade.

Queen auf Platz 2 EMI, 1989

Insgesamt wurden bei SWR1 100.000 Stimmen ausgezählt. Davon 35.000 aus Baden und 65.000 aus Württemberg. Als etwas gitarrenlastiger und rockiger stufte der damalige Musikchef Jürgen Rathfelder die Lieblingshits der Württemberger ein. Und trotzdem: "Je höher die Platzierungen, desto mehr hat sich herausgestellt, dass wir ein Land sind", so Rathfelders Fazit.

Die Band mit den meisten Titeln EMI Music Germany -

Die bestplatzierten Bands

Die Beatles sind die beliebtesten Künstler und mit insgesamt 77 Titeln in den Top 1000 vertreten, 20 davon konnten sich platzieren. Deutsche Titel hören die Baden-Württemberger am liebsten von der Band PUR (31 gewählte Titel) und dem Sänger Herbert Grönemeyer (24). Auffällig ist, dass bei der Hitparade Dialekt-Titel gewählt wurden, die in früheren Hitparaden nicht vertreten waren: "Ufo" und "Strossaboah" von Wolle Kriwanek belegten die Plätze 178 und 134 der württembergischen Charts. "Das "Badner Lied" schaffte es sogar in die Top Ten und landete auf Platz neun der badischen Hitparade.

Bryan Adams schaffte es in beiden Ländern auf Platz 3 Universal -

Was macht "Stairway to Heaven" so beliebt?

"Stairway to Heaven" war 2003 die Nummer eins der SWR1 Hörer-Hitparade. Die Männer erkoren den Titel 2004 zu ihrem Lieblingssong, die Frauen wählten ihn auf Platz zwei. Und auch 2005 ergab die getrennte Auswertung badischer und württembergischer Stimmen, dass "Stairway to Heaven" die unangefochtene Nummer eins im Land ist. Was macht diesen Titel bei den SWR1 Hörern zum beliebtesten Hit aller Zeiten?

Hans-Peter Zachary, bei SWR1 für die Hitparade 2005 verantwortlich, erklärte sich den Erfolg mit dem Phänomen des Kanzlerbonus: "Wie bei den Bundestagswahlen auch, hat der Amtsinhaber einen gewissen Vorteil. Dass "Stairway to Heaven" immer wieder auf Platz eins landet, hat in Baden-Württemberg eine gewisse Tradition. Die Leute kennen den Titel von älteren Hitparaden und halten an ihm fest." Der Abstand, so Zachary werde allerdings geringer: "Child in Time", was lange Zeit nur unter den ersten 20 war, hole immer mehr auf. "Und die Frauen", so Zachary weiter "haben bei der Hitparade 2004 mit "Summer of '69" nachhaltig einen Titel in den Top Ten platziert, der vorher nicht unter den ersten zehn rangierte".

Die Top 10 ...

...in Baden ...in Württemberg 1 Stairway to Heaven Led Zeppelin Stairway to Heaven Led Zeppelin 2 Bohemian Rhapsody Queen Bohemian Rhapsody Queen 3 Summer of '69 Bryan Adams Summer of '69 Bryan Adams 4 Hotel California Eagles Wish you were here Pink Floyd 5 Wish you were here Pink Floyd Child in time Deep Purple 6 Child in time Deep Purple Music John Miles 7 Music John Miles Hotel California Eagles 8 Brother in arms Dire Straits Brother in arms Dire Straits 9 Das Badner Lied Montanara Chor Let it be Beatles 10 Yesterday Beatles Yesterday Beatles

Kurz und Knapp