Kultig, regional und mit Botschaft

Wie die Jahre zuvor, gibt es auch in 2015 wieder die ein oder andere Überraschung in der SWR1 Hitparade. Allein in den Top 15 gibt es drei Sensationen, aber auch die Klassiker dürfen nicht unbeachtet bleiben.

Heimat

Ob Klein oder Groß, die Maskottchen Pferdle & Äffle aus dem Süden bedeuten für jeden SWR1 Hörer ein Stückchen Heimat. Im Gegensatz zum letzten Jahr (Platz 27) wurden sie mit ihrem "Hafer- und Bananenblues" in die Top 15 gevotet, genauer gesagt Platz 14. Ein gelungener Aufstieg für ihre Fans!

Einen gewaltiger Sprung haben auch die Füenf hingelegt. Mit ihrem Song "Mir im Süden" sind die Baden-Württemberger doch glatt 107 Plätze weiter vorne gelandet (Platz 11).

Der neue Platz 4

Für die größte Überraschung haben wohl Die Ärzte gesorgt. Bereits 1993 setzten sie mit ihrem Song "Schrei nach Liebe" ein Statement gegen Neonazis und Rechtsextremismus. Damals wurde der Song aufgrund der Kraftausdrücke selten im Radio gespielt, aber in diesem Jahr beteiligten sich viele Menschen an der "Aktion Arschloch" und unzählige Radiosender spielten das Lied rauf und runter. Und das merkt man auch an der Platzierung, denn 2014 reichte es nur für Platz 400.

Die unschlagbaren Top 3

Mindestens genauso auffällig wie unsere Überraschungen sind unsere Dauerbrenner. Gleich elf Hits unserer Interpreten sind alt bekannt und rocken die Hitparade wie eh und je. Sogar acht davon sind ihren Platzierung treu geblieben. Dazu zählen unter anderem "Nothing else matters" auf Platz 8 und "Wish you were here" auf Platz 6. Dank der Stimmen unserer Zuhörer sind die unschlagbaren Top drei, wie bisher auch, "Child in time", "Bohemian rhapsody" und "Stairway to heaven".