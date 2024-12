"The Power of Love": Erlebt die größten Love-Songs und ihre Übersetzungen live mit SWR1 Pop und Poesie.

Datum: Donnerstag, 24. Juli 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Großer Elzpark

Wasemweg

74821 Mosbach Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: SWR1 Pop und Poesie in Concert - The Power of Love

SWR1 Pop & Poesie in Concert – "The Power of Love"

Gerade in Zeiten wie diesen ist sie die wichtigste und stärkste Kraft: die Liebe. "The Power of Love“ ist auch in der Popmusik DIE Inspiration für großartige Texte: über die Liebe zum Leben, zur Natur und zu den Menschen.

Die Liebe steht über allem

Die neue Show von Pop & Poesie widmet sich komplett der "Power of Love“, mit vielen Hits, die noch nie zuvor im Programm waren. Die Band spielt die Songs wie gewohnt in der Originalsprache, liebevoll neu arrangiert und perfekt in Szene gesetzt. Schauspieler:innen vermitteln mit den deutschen Übersetzungen eindrucksvoll, wie vielfältig die Liebe in den größten Hits aller Zeiten Ausdruck findet. Durch das Programm führt SWR1 Moderator Jochen Stöckle.

Pop & Poesie beim SWR Sommerfestival in Stuttgart 2024

So entstand SWR1 Pop & Poesie in Concert

Die Erfolgsgeschichte von SWR1 Pop & Poesie in Concert begann 2008 vor 50 Zuschauer:innen im Sendesaal des SWR. Seither sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze.