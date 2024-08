Ausbildungskrise – Schreiner: Handwerk muss für sich werben!

Keine Spur von Azubi-Bewerbermangel bei Schreinerei in Villingen: Interview mit Firmenchef Florian Jordan ++ KFZ-Mechatroniker und Bürokauffrau beliebt: Ist die GenZ bei der Berufswahl konservativ? ++ Hippes Shirt aus alter Fertigung: US-Serie "The Bear" bringt neues Leben in Albstädter Textilindustrie

Ausbildungskrise – Schreinermeister: Betriebe müssen für sich werben!

Am Montag startet auch in Baden-Württemberg das Ausbildungsjahr. Allein im Handwerk ist im Land fast jede dritte Ausbildungsstelle unbesetzt geblieben. Bei der Schreinerei Jordan in Villingen gehört Bewerberinnenmangel der Vergangenheit an: 14 junge Leute haben sich in diesem Jahr auf die beiden Stellen beworben, einen Bewerber hat Chef Florian Jordan sogar zur Ausbildung an einen bekannten Betrieb weitervermittelt. Sein einfaches Erfolgsrezept bei der Nachwuchssuche: Tu (dem Nachwuchs) Gutes - und sprich darüber! Ausbildungsschwerpunkt, einschließlich Interview mit Firmenchef Florian Jordan und Beitrag von Wolfgang Brauer aus Worms und Ludwigshafen: "KFZ-Mechatroniker und Bürokauffrau bleiben beliebteste Ausbildungsberufe: Warum ist die GenZ bei der Berufswahl so konservativ?"

