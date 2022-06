Ein nepalesischer Sherpa bricht ein Tabu und führt eine Expedition mit drei Bergsteigern auf den heiligsten Berg seiner Kultur, den Kumbhakarna.

Inhaltsverzeichnis

Ein Familienvater aus Nepal bricht ein Tabu und führt eine Expedition auf den heiligsten Berg seiner Kultur. Er lebt zusammen mit seiner Familie in mehreren tausend Metern Höhe inmitten des Himalayas als Nomade. Dort verdient er sein Geld als Sherpa. Seit geraumer Zeit äußert sein Sohn den Wunsch, Medizin zu studieren, Für den Vater eröffnet sich, mit der Expedition an die nie zuvor bestiegene Ostwand des Kumbhakarna, eine Möglichkeit, das für die Ausbildung nötige Geld herbeizuschaffen.

In der Kultur der Sherpas ist der Berg eine zu Felsen gewordene Gottheit und darf als heiliger Berg nicht bezwungen werden.

Trotz familiärem Widerspruch und Gottesfurcht sieht der Vater keine andere Möglichkeit und geleitet drei Bergsteiger an die anspruchsvolle Ostwand des Kumbhakarna, Spannungen zwischen den Bergsteigern und gefährliche Naturgewalten erschweren zusätzlich den Aufstieg.

Der Dokumentarfilm zeigt atemberaubende Bilder der nepalesischen Bergwelt. Der tiefe Glauben der Einheimischen gerät hierbei in Konflikt mit den Zielen ehrgeiziger Bergsteiger.

»The Wall of Shadows« – Film für's Ohr

Kann, darf der Mensch die Natur bezwingen? Oder ist es vielmehr so, dass der Mensch lernen muss, auch Grenzen zu akzeptieren? Gelingt einem so der der Frieden mit sich selbst? Der Film stellt die richtigen Fragen und ist dabei so kraftvoll, klar und bewegend, dass wir die Bilder nicht vergessen werden. Sehenswert! Eine Filmbesprechung zum Dokumentarfilm »The Wall of Shadows« von Anja Kalischke-Bäuerle.

Die Regisseurin Eliza Kubarska des Dokumentarfilms »The Wall of Shadows« im Gespräch mit Stephen Zierhut.

Eliza Kubarska ist Regisseurin, Bergsteigerin und Reisende. Sie wurde in Łódź, Polen, geboren und absolvierte die Akademie der Bildenden Künste in Warschau und die Wajda-Filmschule in Polen. Seit 2004 führt sie Regie bei weltweit preisgekrönten Dokumentarfilmen, die oft an extremen Orten produziert werden: „What happened on Pam Island“, gedreht auf Grönland, „Walking Under Water“, gefilmt auf den Meeren um Borneo und unter Wasser, sowie „K2.Touching the Sky“, gedreht in Karakorum, der seine Premiere in der Semaine de la Critiqueam Locarno Film Festival feierte. Eliza Kubarska nahm an vielen anspruchsvollen Bergsteigerexpeditionen teil, unter anderem in Grönland, Pakistan, Mali, Marokko, Mexiko und China - oft zusammen mit ihrem Mann, dem Alpinisten und Outdoor-Fotografen David Kaszlikowski. 2008 gründete sie das Filmstudio Vertical Vision.