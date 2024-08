Große Freude und hohe Erwartungen. Für 27 Millionen Euro verpflichtete der VfB Stuttgart den Nationalstürmer Deniz Undav. SWR Sport hat die Fans nach ihrer Meinung gefragt.

So überragend die Saison für Deniz Undav verlief, so langwierig gestalteten sich die Bemühungen des VfB Stuttgart, den Nationalstürmer fest zu verpflichten. Rechtzeitig vor dem Supercup-Spiel in Leverkusen war der Transfer dann endlich unter Dach und Fach. Für 27 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion behalten die Schwaben Undav bis 2027. Der 28-Jährige ist der teuerste Einkauf in der Geschichte des VfB Stuttgart.

Wie gerne er nach seiner Leihe weiter in Stuttgart bleiben würde, hatte Undav in den vergangenen Wochen immer wieder betont und dafür auch selbst alle Hebel in Bewegung gesetzt.

"Ich habe jeden angeschrieben und angerufen, den ich anrufen konnte", erzählte er im Interview mit SWR Sport. Am Ende hat es sich ausgezahlt und darüber sei Deniz Undav "überglücklich".

Seine Entschlossenheit kam bei den Fans gut an. Beim letzten öffentlichen Training vor Saisonbeginn füllten trotz großer Hitze über tausend Fans den Trainingsplatz. Auch um sich Autogramme von Fan-Liebling Undav abzuholen

SWR Sport war vor Ort und hat bei den Fans der Schwaben nachgefragt: Ist Deniz Undav das Geld wert?

Hoeneß will den VfB nicht zur One-Man-Show machen

18 Tore und 10 Vorlagen in 33 Spielen in Bundesliga und DFB-Pokal - Undav avancierte in der vergangenen Saison zum Stammspieler, zum Liebling der Fans, und sogar zum Nationalspieler.

War das alles zusammen mit dem Transferpoker der letzten Wochen vielleicht doch zu viel? VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist unbesorgt. "Wenn ich jemandem zutraue, das alles zu händeln, dann ist es Deniz Undav. Weil er einfach so eine natürliche Art hat, mit diesen Dingen umzugehen."

Nach seinem Urlaub ist der Stürmerstar noch nicht wieder bei 100 Prozent. Im Spiel gegen Double-Sieger Bayer Leverkusen im Supercup wird er wohl noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen.

Hoeneß stellte klar: "Fußball ist nie eine Ein-Mann-Show und wird es auch in diesem Jahr nicht sein." Dass sich derzeit vieles um Undav drehe, sei ein Stück weit ganz normal.