Was ist los mit Deniz Undav beim VfB Stuttgart?

Deniz Undav steckt im Leistungstief. In der Bundesliga wartet der Stürmer des VfB Stuttgart seit fast zwei Monaten auf einen Treffer. Gegen Leverkusen droht ein Platz auf der Bank.

19 Spiele, 7 Tore, 1 Assist: Schaut man auf die reinen Daten, spielt Deniz Undav eine eher unterdurchschnittlich effektive Bundesliga-Saison für den VfB Stuttgart. Die Zahlen der überragenden Vorsaison wird Undav nicht erreichen (18 Tore, 10 Vorlagen), als Totalausfall darf die aktuelle Spielzeit aber auch nicht bezeichnet werden. Allerdings: Die Formkurve zeigt nach unten. Und das in einer Phase, in der die Schwaben dringend mehr Zählbares von ihrem Rekord-Einkauf gebrauchen könnten.

Undav traf zuletzt im DFB-Pokal gegen Augsburg

Undav, der im vergangenen Sommer für rund 27 Millionen Euro fest aus Brighton verpflichtet wurde, erzielte sein bislang letztes Tor beim 1:0-Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Augsburg. Auf das entscheidende Tor zum Halbfinal-Einzug folgten teilweise unglückliche, teilweise uninspirierte Auftritte in der Bundesliga.

Unglücklich agierte der 28-Jährige beispielsweise in seinen Abschlussaktionen gegen die TSG Hoffenheim (1:1) und den FC Bayern München (1:3). Uninspiriert wirkte der Auftritt bei Holstein Kiel, zur Pause wurde Undav ausgewechselt und durch den späteren Torschützen zum 2:2 - Ermedin Demirovic - ersetzt. Da Nick Woltemade in der Offensive aktuell gesetzt zu sein scheint, könnte Undav am kommenden Sonntag gegen Bayer Leverkusen (19:30 Uhr) ein Platz auf der Bank drohen. Zumal auch El Bilal Touré nach seinem Mittelfußbruch wieder fit ist und eine weitere Option für den VfB-Angriff ist.

VfB-Sportvorstand Wohlgemuth hat Gesprächsbedarf

Nach der Partie in Kiel fand VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth deutliche Worte zur Leistung von Deniz Undav. "Darüber werden wir diskutieren müssen, das werden wir mit ihm besprechen", wurde Wohlgemuth in der "Bild" zitiert. Und ergänzte: "Die Trainingswoche war gut. Dass es in den letzten Wochen in den Spielen nicht so überzeugend wirkt, daran müssen wir mit ihm zusammen arbeiten."

In der Bundesliga ist der Stürmer mittlerweile seit 477 Minuten ohne Torerfolg. Zuletzt gelang Undav ein Joker-Tor beim 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg, in den folgenden sieben Partien herrschte Flaute vor dem gegnerischen Kasten. Auffällig ist zudem die geringe Anzahl an Torvorbereitungen. Waren es in der Vorsaison noch zehn, ist es nach 19 Einsätzen in dieser Spielzeit nur eine.

VfB Stuttgart steckt in der Ergebniskrise

Wie wichtig die Tore von Deniz Undav für den VfB Stuttgart sind, verdeutlicht auch diese Statistik: In sechs Saisonspielen mit Undav-Toren holte der VfB fast so viele Punkte (16) wie in 19 Partien ohne Undav-Treffer (21).

Natürlich ist der Stürmer nicht alleine für den Erfolg des VfB Stuttgart verantwortlich. Wenn ein Mann seiner Klasse jedoch nicht seine gewohnte Torquote liefert, hat das Auswirkungen auf die Gesamt-Performance der Mannschaft. In den vergangenen sieben Spielen ohne Undav-Tor holte der VfB nur einen Sieg (beim 2:1 in Dortmund), seit vier Partien warten die Schwaben auf einen Dreier in der Bundesliga.

Nominierung für die Nations League nicht sicher

Die Form-Delle könnte auch Auswirkungen auf seine Berufung für die Nationalmannschaft haben. Der Nationalstürmer, der die bislang letzten beiden Länderspiele im November 2024 aufgrund einer Oberschenkelzerrung verpasste, gehört aktuell nicht zu den besten drei Angreifern in Deutschland. Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 und Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach haben jeweils 14 Bundesliga-Tore auf dem Konto und dürften ihren Kaderplatz für das Viertelfinale in der Nations League (20. und 23. März) gegen Italien sicher haben.

Selbst vereinsintern ist Undav nicht der beste Schütze, Nick Woltemade kommt auf acht Tore in der Bundesliga und damit eins mehr als der Mann mit der Rückennummer 26 beim VfB Stuttgart. Bundestrainer Julian Nagelsmann weiß, dass Undav unbestritten Fähigkeiten mitbringt, die dem DFB-Team helfen können. Die Frage ist nur, ob er diese im Moment auch sieht. Am Donnerstag (12.3.) gibt der Bundestrainer den neuen DFB-Kader bekannt.