Kalajdzic, Mavropanos und Ex-Kapitän Endo - für viele namhafte VfB-Spieler ist der Wechsel in die Premier League der nächste Karierreschritt. Wie geht es den Spielern in England?

Immer mehr VfB-Profis suchen nach ihrer Zeit in Stuttgart ihr Glück in der englischen Premier League. Sie gilt gemeinhin als die spielerisch stärkste Liga der Welt, die umgesetzten Geldsummen dort übertreffen die Bundesliga um ein Vielfaches. Kein leichtes Umfeld also und für viele Spieler eine große Herausforderung. Können die Ex-VfB-Profis mithalten? Ein Überblick über deren aktuelle Situation.

Der 23-jährige Linksaußen stand von Januar 2021 bis August 2022 beim VfB unter Vertrag. Richtig durchsetzen konnte sich der Nordmazedonier allerdings nie, weshalb sein Weg in der Saison 2021/22 per Leihe zum FC Schalke führte. Im August 2022 stand dann der Wechsel auf die "Insel" an. Über drei Millionen Euro lies sich der damals zweitklassige FC Burnley Churlinov kosten. Als Teil des Teams von Trainer Vincent Kompany stieg er als Meister aus der zweitklassigen Championship wieder mit in die Premier League auf, blieb dabei aber in sieben Einsätzen in der Liga ohne Treffer.

Im Sommer 2023 bremste eine schwere Blutvergiftung die weitere Karriere Churlinovs aus, wochenlang soll der Spieler in einer Klinik in Belgrad gelegen haben. Mittlerweile ist der Stürmer wieder genesen und feierte bereits in der Nationalmannschaft von Nordmazedonien sein Comeback. Beim FC Burnley ist er seit der Infektion kein Bestandteil des Premier League-Kaders mehr und wartet noch auf einen Einsatz in der ersten englischen Liga.

Der zentrale Mittelfeldspieler aus Marseille wechselte aus der U23 von Juventus Turin zum VfB. Von Oktober 2020 bis Ende Januar 2023 kam Ahamada 28 Mal für die Schwaben zum Einsatz und erzielte in der Bundesliga zwei Tore. Vielen Fans dürfte er für seinen ungewöhnlichen Platzverweis kurz vor dem Transfer nach England in Erinnerung geblieben sein. Am 24. Januar 2023 kassierte der bereits verwarnte Franzose nach dem 2:1 Führungstor gegen die TSG Hoffenheim Gelb-Rot, nachdem er den Treffer von Kapitän Wataru Endo an der Bande mit den Fans feierte. Der VfB musste in Unterzahl noch den Last-Minute-Ausgleich der Hoffenheimer hinnehmen.

Der Londoner Club Crystal Palace verpflichtete Ahamada kurze Zeit später für über zehn Millionen Euro. In seiner ersten Saison in der Premier League stand der heute 21-Jährige aber nicht immer im Kader und blieb bei seinen acht Kurzeinsätzen ohne Scorer-Punkt. Auch in der aktuellen Saison, in der Crystal Palace bisher im unteren Mittelfeld der Tabelle angesiedelt ist, läuft es nicht besser. In sechs Einsätzen nach Einwechslung stehen bisher keine Tore oder Vorlagen zu Buche.

Mit Orel Mangala wechselte im Juli 2022 ein fester Bestandteil der damaligen VfB-Startelf in die Premier League. Der belgische Nationalspieler war ein wichtiger Teil des Mittelfeldes, mit dem der VfB 2020 den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte und das im ersten Bundesligajahr unter Trainer Pellegrino Matarazzo teils furios aufspielte. Insgesamt lief Mangala 109 mal für den VfB Stuttgart auf, erzielte drei Tore und bereitete zehn Treffer vor.

Mangala wechselte für über zehn Millionen Euro zum britischen Traditionsclub Nottingham Forest. Heute ist er fester Bestandteil des Kaders der "Garibaldi Reds". In seiner ersten Saison in der englischen Elite-Liga kam der heute 25-Jährige auf 27 Einsätze. 20 mal war er Teil der Startelf. Auch in der aktuellen Spielzeit lief Mangala in 11 von 12 möglichen Spielen in der Premier League auf. Seit dem Transfer zu Nottingham kommt er auf zwei Tore und auf eine Vorlage in der Liga. Der Verein steht zur Zeit in der Premier League auf Platz 15, sieben Punkte von den Abstiegsrängen entfernt.

An den großgewachsenen Stürmer aus Österreich werden sich die VfB-Fans gerne zurückerinnern. Von Sommer 2019 bis Sommer 2022 stand Kalajdzic bei den Schwaben unter Vertrag und erzielte wettbewerbsübergreifend 24 Tore in 60 Spielen. Dazu kommen 12 Torvorlagen für die Schwaben. Schon beim VfB stand die Karriere des Mittelstürmers aber auch im Zeichen schwerer Verletzungen. 2019 hatte sich der damalige Neuzugang in einem Testspiel gegen den SC Freiburg einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Außenmeniskusriss im Knie zugezogen. Die Folge waren über 260 Tage Pause. Nach dem Comeback in der 2. Liga und dem Aufstieg in die Bundesliga, traf Kalajdzic in seiner ersten Saison in der Bundesliga 16 Mal. Trotz erneut langem Ausfall in der Folgesaison wurde der Österreicher im Jahr 2022 sogar mit Bayern München in Verbindung gebracht.

Im August 2022 verpflichteten dann aber doch die Wolverhampton Wanderers den zwei Meter großen Stürmer. Eine Sockelablöse von 18 Millionen Euro soll damals an den VfB geflossen sein. Der Traum von der stärksten Liga der Welt wurde für Kalajdzic aber schnell zum Albtraum. In seinem ersten Spiel für die "Wolves" gegen den FC Southampton riss sich der heute 26-Jährige erneut das Kreuzband. Es folgte eine lange Phase der Genesung. Erst am 14. August 2023 feierte Kalajdzic bei einer 0:1-Niederlage bei Manchester United sein Comeback.

Mit Matheus Cunha, dem Wolves-Neuzugang von Athletico Madrid, hat der Stürmer nun starke Konkurrenz auf seiner angestammten Position, in der aktuellen Saison startet meist der Brasilianer. In bisher acht Einsätzen in der Premier League konnte Kalajdzic dennoch bereits seinen Torhunger unter Beweis stellen. Schon zwei Mal traf er für sein Team in der Liga, genauso oft wie Cunha, der dafür deutlich mehr Minuten benötigte.

Seit Sommer 2020 war der bullige Grieche aus der Innenverteidigung des VfB nicht wegzudenken. Nachdem die Schwaben Mavropanos vorerst auf Leihbasis vom FC Arsenal an den Neckar holten, konnten sie ihn im Juli 2022 dank vereinbarter Kaufoption deutlich unter Marktwert fest verpflichten. In 89 Spielen für den VfB steuerte "Dinos", wie er in Stuttgart genannt wurde, acht Tore und zwei Vorlagen bei und war in der Verteidigung oft Retter in der Not. Im Relegationshinspiel der Sasion 2022/23 gegen den Hamburger SV leitete Mavropanos frühes Kopfballtor den Klassenerhalt für den VfB ein.

Für den 25-Jährigen ging es im Sommer dann zurück nach London, allerdings nicht zum FC Arsenal sondern zu West Ham United. Laut Medienberichten betrug die Sockelablöse 20 Millionen Euro. Bei seinem neuen Arbeitgeber durchsetzen konnte sich Mavropanos allerdings noch nicht. Erst zweimal kam er in der Premier League nach zwölf Spieltagen zum Einsatz. Sein Debüt belief sich dabei auf einen einminütigen Kurzeinsatz gegen Sheffield United, gegen den FC Brentford durfte er dann starten. Immerhin international setzt Trainer David Moyes auf den griechischen Nationalspieler. In der Europa League spielte Mavropanos alle vier bisher absolvierten Spiele durch und kam unter anderem gegen den SC Freiburg zum Einsatz.

Von allen Abgängen in die finanzstarke englische Elite-Liga dürfte die VfB-Fans der von Kapitän Wataru Endo am meisten geschmerzt haben. Der defensive Mittelfeldstratege wechselte im Sommer 2019 aus Belgien an den Neckar, war von der VV St. Truiden erst ausgeliehen und feierte in seiner ersten Saison für den VfB direkt den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Insgesamt streifte sich Endo 133 mal das Trikot mit dem roten Brustring über, traf 15 Mal für den VfB und legte 12 Treffer auf. Von 2021 bis 2023 führte der souveräne Japaner die Mannschaft als Kapitän an und machte sich durch sein Tor zum Klassenerhalt in der Nachspielzeit gegen Köln am letzten Spieltag der Saison 2021/2022 für den VfB unsterblich.

Im August 2023 sicherte sich der FC Liverpool für eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro die Rechte am japanischen Nationalspieler. Unter der Aufsicht von Trainer Jürgen Klopp spielt Endo vorerst eine Joker-Rolle und kommt an der Anfield Road noch nicht regelmäßig zum Zug. In sieben Liga-Einsätzen sind bisher noch keine Tore oder Vorlagen verzeichnet. Immerhin traf Endo in der Europa League bereits für die "Reds" - beim 5:1-Sieg des FC Liverpool über den FC Toulouse. Noch ist für den ehemaligen VfB-Kapitän also noch etwas Luft nach oben beim Abenteuer Premier League.