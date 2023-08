Sasa Kalajdzic über zweiten Kreuzbandriss: "Ich war einfach sprachlos"

Bei seinem Debüt für die Wolverhampton Wanderers 2022 reißt das Kreuzband im linken Knie bei Sasa Kalajdzic. Schon wieder. Eine Doku zeigt, wie sich der ehemalige VfB-Stürmer zurück auf den Platz kämpft.

Sasa Kalajdzic liegt in einem Bett im Krankenhaus in England. Der damals 25-Jährige ist sichtlich benommen, die Narkose wirkt noch. "Ich habe gehört, der Eingriff ist gut verlaufen", sagt Kalajdzic mit geschlossenen Augen und brüchiger Stimme. "Aber ich will es von Andy Williams selbst hören." Andy Williams ist Knie-Spezialist an der Fortius Klinik in London und in der Branche hoch angesehen. Als der Arzt das Krankenzimmer betritt, werden letzte Zweifel beseitigt. "Die Operation ist sehr gut verlaufen", sagt der Mediziner. Von Sasa Kalajdzic, immer noch etwas mitgenommen, gibt es dafür ein High-Five.

Es ist ein Moment des kurzen Glücks nach qualvollen Tagen für den Österreicher. Ihm droht - wieder einmal - eine lange Pause. 2019 zog sich der großgewachsene Angreifer in der Vorbereitung des VfB Stuttgart eine schwere Knieverletzung zu und musste knapp ein Jahr lang auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für die Schwaben warten. Das selbe Schicksal ereilt ihn nun in Wolverhampton. Wieder das linke Knie. Immer dabei: Seine Verlobte Lorena, die ihm mental und seelisch zur Seite steht. Als sie im Krankenzimmer von der geglückten Operation erfährt, umarmt sie kurzerhand den Chirurgen Andy Williams.

Kreuzbandriss beim Debüt für die Wolves

Ein Rückblick: Nach langen Verhandlungen wechselt Sasa Kalajdzic am 31. August 2022 vom VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers in die englische Premier League. Und nur drei Tage später feiert der Österreicher sein Debüt für die Wolves. Das Heimspiel gegen Southampton sollte das erste und gleichzeitig vorerst letzte Spiel für den Angreifer werden. Denn der Ex-VfB-Stürmer verdreht sich in einem harmlos anmutenden Zweikampf das Knie und muss zur Pause ausgewechselt werden. Die niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss im linken Knie.

Sasa Kalajdzic verletzte sich in seinem ersten Spiel für Wolverhampton am Knie Pressestelle 2022 Wolverhampton Wanderers FC

"Ich konnte es nicht glauben", sagt Sasa Kalajdzic. "Warum zum Teufel ist das schon wieder passiert?" Anders als bei seiner Verletzung im Dress des VfB Stuttgart habe er keinen direkten mentalen Zusammenbruch erlebt. "Dieses Mal in Wolverhampton habe ich nur gedacht: Warum?" Und der Österreicher ergänzt: "Ich habe auf dem Weg nach Hause nicht mal geweint. Ich war nicht mal in einem Schockzustand. Ich war einfach nur sprachlos."

Dokumentation der "Wolves" begleitet Kalajdzic von Beginn an

Die Verletzung, die Operation, die Gedanken von Sasa Kalajdzic in dieser schmerzhaften Anfangsphase in Wolverhampton - all das ist nun in einer neuen Dokumentation zu sehen. Produziert wurde sie von den "Wolves Studios", einer Medienabteilung der Wolverhampton Wanderers. Die Filmemacher haben Sasa Kalajdzic monatelang begleitet - auch in sehr privaten Situationen. Der heute 26-jährige Österreicher blickt darin immer wieder auf die Episoden seiner Verletzungsgeschichte zurück und gibt auf emotionale Art und Weise Einblicke in seine Gedankenwelt.

Der erste Teil der Dokumentation "Sasa Kalajdzic: False Start" ist seit Montag, 31.7. auf der Homepage des Vereins und auf dem YouTube-Kanal der Wolves zu sehen. In den kommenden Wochen werden zwei weitere Folgen der Doku auf diesen Kanälen veröffentlicht.

SWR Sport begleitete Kalajdzic seit 2019

Ähnlich wie in der neuen Dokumentation der Wolves hat SWR Sport Sasa Kalajdzic nach seiner ersten schweren Knieverletzung begleitet. 2019 hatte sich der damalige Neuzugang des VfB Stuttgart im Testspiel gegen den SC Freiburg einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Außenmeniskusriss im Knie zugezogen.

Die Verletzung setzte Kalajdzic monatelang außer Gefecht. Der Stürmer kämpfte mit großem Einsatz für sein Comeback. SWR Sport dokumentierte die Genesung: In seiner Heimat Wien, bei Arztbesuchen, in der Sport-Therapie und seit Februar 2020 wieder auf dem Platz – mit Ball.

Wolverhampton zum Ligastart bei Manchester United gefordert

Nach dem Fehlstart fiebert der Zwei-Meter-Mann seinem Neustart bei den Wolverhampton Wanderers entgegen. Ob Kalajdzic beim Start der Premier League im Kader der Wolves stehen wird, ist noch offen. Der Tabellendreizehnte der Vorsaison muss zum Auftakt am Montagabend (14. August) bei Manchester United ran.