Bo gegen Bo: Hitziges dänisches Trainerduell ohne Sieger

Zwischen Mainz 05-Trainer Bo Henriksen und Union Berlin-Trainer Bo Svensson wurde es zeitweise hitzig. Unmut herrsche unter den dänischen Trainern aber nicht.

"Das war für mich Spaß", sagte Mainz 05-Trainer Bo Henriksen im Sportschau-Interview, als er auf die Diskussionen mit Bo Svensson, dem Cheftrainer von Union Berlin, angesprochen wurde. Es mache Spaß, "diese Emotionen zu sehen und das ist okay", führte Henriksen weiter aus. Zwischen den beiden Dänen wurde es an der Seitenlinie zeitweise hitzig, die Trainer konnten auf dänisch in ihrer Muttersprache kommunizieren und es wurde einige Male lauter. Henriksen ist laut eigener Aussage einfach auch "sehr gut im Schreien".

Bo Svensson war indes von den Diskussion zwischen den Trainern nicht überrascht: "Es war wie erwartet. Bo Henriksen ist ein emotionaler Typ, ich bin ein emotionaler Trainer und wir wollen beide unsere Mannschaften pushen." Verbal sei es zwar "heiß zur Sache" gegangen, aber das gehöre zum Spiel und sei nicht schlimm, erklärte Svensson.

Emotionale Rückkehr für Bo Svensson

Für den Trainer von Union Berlin war es nicht nur ein Duell mit einem dänischen Landsmann, es war auch die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Als Spieler verbrachte der 45-Jährige große Teile seiner Karriere in Mainz und auch als Trainer machte er in der 05er-Jugend seine Anfänge, trainierte außerdem von 2021 bis 2023 die Bundesliga-Mannschaft. "Es hat schon Emotionen geweckt. Ich habe hier viel erlebt und viele Spieler von damals sind noch hier. Beim Rausgehen ins Stadion war es schon ein bisschen komisch", gab Svensson zu.

In Mainz ist Svensson weiterhin sehr beliebt, unvergessen damals die Aufholjagd und der damit verbundene Klassenerhalt in der Rückrunde der Saison 2021/2022. Mainz 05-Sportvorstand Christian Heidel hatte sich dementsprechend "riesig gefreut", den ehemaligen Trainer wiederzusehen: "Er ist so wie ich ihn kenne und er bleibt für immer ein prima Typ. In Mainz werden wir ihn niemals vergessen." Auch Stürmer Jonathan Burkardt hatte sich auf das Wiedersehen gefreut und wünschte seinem ehemaligen Trainer "alles Gute".

Nach Schlusspfiff können sich die Dänen wieder leiden

Und auch wenn es während des Spiels zwischen den zwei Coaching-Zonen hitzig wurde, haben sich die beiden Dänen nach dem Schlusspfiff umarmt, hatten sich anscheinend wieder lieb. "Das ist nur Fußball. Nach dem Spiel können wir Freunde sein, das ist kein Problem für mich", sagte Mainz-Trainer Henriksen. Auch für Svensson sei nach dem Schlusspfiff wieder alles gut gewesen.