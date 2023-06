Der FCK geht in Zukunft mit einer Mädchenmannschaft an den Start. Darüber und über die außerordentliche Mitgliederversammlung am 9. Juli sprechen wir im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" mit den Vereinsvorständen des FCK e.V.

Gerade ist das Trainingslager des FCK in den USA zu Ende gegangen. Neun Tage lang bereiteten sich die Roten Teufel dort auf die neue Saison vor. Bei den beiden Testspielen gegen Louisville und Minnesota wurde die Mannschaft lautstark von den mitgereisten und einheimischen FCK-Fans unterstützt. Dass der FCK überhaupt die Möglichkeit bekommen hat, auf Einladung der DFL, in die USA zu reisen, ist für Wolfgang Erfurt eine Bestätigung für den Stellenwert des FCK: "Für mich spricht das für die Strahlkraft unseres Vereins, dass der FCK dieses Angebot bekommen hat, dort zu trainieren und zu spielen, aber auch für den Verein Werbung zu machen", sagt der Vereinsvorstand in der aktuellen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK".

Sein Stellvertreter Tobias Frey betont: "Das ist sicherlich eine Anerkennung, liegt aber auch aufgrund der Nähe zu den Amerikanern in Ramstein auf der Hand. Es ist natürlich toll, den FCK und den Deutschen Fußball in den USA zu repräsentieren."

Nach 40 Jahren wieder Mädchenfußball beim FCK - nur wegen DFL-Auflage für die Lizenz?

Wer sich demnächst ebenfalls wieder präsentieren kann im Trikot der Roten Teufel sind junge, fußballbegeisterte Mädchen. Erstmals seit 1984 hat der FCK wieder ein Mädchenteam für den Spielbetrieb gemeldet - eine E-Jugend in der Landesliga Pfalz. Für den Trainingsbetrieb wurde auch eine D-Jugend gemeldet. Mit der Meldung der Mädchenmannschaften erfüllt der FCK gleichzeitig die einzige Auflage, die er seitens der DFL für die Lizenz der kommenden Spielzeit bekommen hatte. Die DFL schreibt es den Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga verpflichtend vor, den Frauenfußball aktiv zu fördern.

Dass künftig wieder Mädchen das FCK-Trikot tragen, findet unter den Fans großen Zuspruch. Vereinzelt gibt es aber auch Kritik am Vorgehen des FCK. Einige Fans haben sich enttäuscht darüber geäußert, dass es eine Auflage der DFL gebraucht habe, damit der FCK wieder Frauenfußball anbiete. "Als ich das mit der Lizenzierungsauflage gelesen habe, dachte ich mir: Mensch, hätten wir doch unsere Meldung eine Woche früher geschaltet", ärgert sich Vereinsvorstand Tobias Frey. Man arbeite schon eine lange Zeit am Thema Frauenfußball, habe darauf auch bei der vergangenen Jahreshauptversammlung hingewiesen. Als mitgliedsstärkster Verein im Land sei man auch immer wieder darauf angesprochen worden.

Tobias Frey, Vorstand des 1. FC Kaiserslautern e.V. IMAGO Imago/ Fotostand

Frauenfußball beim FCK - vorerst keine eigene Abteilung

Ein weiterer Kritikpunkt: Der FCK mache es sich mit der Meldung gerade mal einer Mädchenmannschaft sehr einfach. Einige Fans verstehen nicht, warum der FCK keine eigene Frauenfußballabteilung gegründet oder eine Spielgemeinschaft mit einem im Mädchenfußball etablierten Verein eingegangen ist. Dazu sagt Tobias Frey: "Es gibt hervorragende Strukturen für Mädchen- und Frauenfußball bereits in der Region und in der Stadt, hier wird großartige Arbeit geleistet. Wenn wir als FCK ein Projekt ins Leben rufen, sorgt das vielleicht bei diesen Vereinen für Sorgenfalten. Darauf wollten wir Rücksicht nehmen und nicht die tolle Arbeit der anderen vereine torpedieren."

Frauenfußball soll beim FCK zum langfristigen Projekt werden

Man nehme die Entwicklung in anderen Vereinen wie dem 1. FFC, Siegelbach oder Kottweiler-Schwanden positiv zur Kenntnis, so Wolfgang Erfurt: "Wir waren uns klar, wenn wir was eigenes machen, sind wir vielleicht ein Konkurrent und das muss nicht sein." Der FCK sieht den Frauenfußball als langfristiges Projekt und möchte laut Wolfgang Erfurt in etwa 3-5 Jahren eine funktionsfähige Abteilung auf die Beine gestellt zu haben.

FCK-Mädchen werden bei der SG Eintracht spielen und trainieren

Relativ schnell sei klar gewesen, dass das Nachwuchsleistungszentrum des FCK auf dem Fröhnerhof keine Kapazitäten für die Mädchen habe. Inzwischen hat der FCK mit der SG Eintracht Kaiserslautern einen Partner gefunden, der seine Anlage für die Trainings und Spiele zur Verfügung stellt. Mit Sven Bauer sei ein Trainer aktiv auf den FCK zugekommen, der tief in der Region verwurzelt sei und seit vielen Jahren den Frauenfußball in der Region entwickelt habe, unter anderem beim 1.FFC Kaiserslautern. "Sven bringt das für uns notwendige Know-how in den Verein hinein", so Frey. Über allem stehe das Thema Nachhaltigkeit. Deshalb habe man sich bewusst für einen Start auf unterster Ebene entschieden: "Wir sprechen hier ganz klar über Breitensport, über ein neues Angebot beim FCK e.V., das es bisher nicht gab. Was sich künftig hier entwickelt, ob wir das alleine machen oder ob wir dann wieder über Kooperationen sprechen, sehen wir dann."

Außerordentliche Mitgliederversammlung beim FCK am 9. Juli 2023

Das Thema dürfte unter anderem auch am 9. Juli angesprochen werden, da hat der FCK e.V. zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf den Betzenberg eingeladen (Beginn 11 Uhr). Hintergrund ist, dass die Vereinssatzung angepasst werden soll. "Hier geht es nicht nur um einige Paragraphen, die geändert werden sollen. Hier geht es vor allem um eine grundsätzliche Struktur-Neuausrichtung des Vereins nach der Ausgliederung. Der Verein ist seit 2018 nicht mehr derselbe", erklärt Vorstandschef Wolfgang Erfurt die Hintergründe.

Im November findet die reguläre Jahreshauptversammlung statt. Der Vereinsvorstand will diese Versammlung auf Basis der neuen Satzung durchzuführen. Bislang sei das Interesse an der außerordentlichen Mitgliederversammlung allerdings überschaubar, so Erfurt. Das sei bei diesem speziellen Thema aber nicht überraschend.

Wolfgang Erfurt, Vorstandschef des 1. FC Kaiserslautern e.V. IMAGO Imago/ Fotostand

FCK-Vereinsvorstand soll künftig von den Mitgliedern gewählt werden

"Die größte Änderung wird sein, dass der Vorstand des Vereins künftig von den Mitgliedern gewählt werden soll", so Erfurt. Der bisherige Vorstand war vom Aufsichtsrat berufen worden. Sollten die Mitglieder der geplanten Änderung zustimmen, werde bereits bei der JHV im November der Vorstand gewählt. Nicht wenige Mitglieder wünschen sich, dass die JHV künftig hybrid durchgeführt wird, also die Teilnahme sowohl in Präsenz als auch digital ermöglicht. "Unsere bisherige Satzung gibt ein hybrides Format nicht her. Sie schreibt uns eine Präsenzveranstaltung vor", erklärt Tobias Frey, warum das bisher nicht möglich ist. Die Satzungsänderung sehe auch vor, dass der Vorstand künftig auf eine hybride Lösung setzen könne.

Dass der FCK auch in der Lage ist, große Versammlungen digital abzuhalten, hat er während der Hochphase der Corona-Pandemie bewiesen. 2020 war er einer der ersten Vereine, der das im größeren Format umsetzte. Rein digital wolle man die Mitgliederversammlung aber nicht gestalten, um der Veranstaltung nicht ihren Charakter zu rauben.

FCK-Mitglieder sollen sich für außerordentliche Mitgliederversammlung anmelden

Für die bessere Planung bittet der FCK alle Mitglieder, die an der außerordentlichen Mitgliederversammlung teilnehmen wollen, um eine Voranmeldung. Dabei gehe es unter anderem darum, dass nicht unnötig viele Begleithefte gedruckt würden und somit vermeidbare Kosten entstünden. "Wenn wir 1.500 Begleithefte drucken und es kommen nur 100 Leute, dann tut das dem Verein auch finanziell weh", so Frey.