Das ist der Stand der Personalplanung beim 1. FC Kaiserslautern

Sehr früh hatte der 1. FC Kaiserslautern als Aufsteiger den Klassenerhalt sicher und konnte sich um den Zweitliga-Kader für die neue Saison 2023/24 kümmern. SWR Sport gibt einen Überblick über den Stand der Personalplanung.

Wer kommt zum 1. FC Kaiserslautern?

Zwei Neuzugänge hat der 1. FC Kaiserslautern bereits verpflichtet, beide sollen die Abwehr verstärken. Mit Jan Elvedi haben die Roten Teufel bereits Ende Mai einen Innenverteidiger von Jahn Regensburg geholt. Der gebürtige Schweizer lernte beim FC Zürich das Fußballspielen und wechselte nach Stationen in der Schweiz (Winterthur, Cham, Wohlen und Kriens) im Sommer 2020 nach Regensburg, wo er in drei Spielzeiten 84 Zweitligaspiele absolvierte. Der 26-Jährige kam ablösefrei nach Kaiserslautern.

Auf Leihbasis wechselte der polnische Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin an den Betzenberg. Der 24-Jährige lernte beim polnischen Traditionsverein Lech Posen das Fußballspielen und gehört seit Juni 2021 zur polnischen Nationalmannschaft. Im Sommer 2021 kam er in die Bundesliga zu Union Berlin, wurde aber bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in der Rückrunde ausgeliehen (Trabzonspor und Panathinaikos Athen). Beide Neuzugänge sind natürlich beim derzeitigen Trainingslager der Roten Teufel in den USA dabei. Auch Spieler aus der eigenen Jugend bekommen eine Chance: U19-Innenverteidiger Nikolaos Vakouftsis durfte im Testspiel gegen Louisville erstmals in der Startelf auflaufen. Außer Vakouftsis reisten noch Fabian Heck und Ben Reinheimer als U19-Spielern mit den Profis in die USA, sind also potenzielle Neuzugänge fürs Team.

Wer verlässt den 1. FC Kaiserslautern?

Sechs Spieler haben den 1. FC Kaiserslautern zum Saisonende verlassen. Die auf Leihbasis verpflichteteten Nicolai Rapp (Werder Bremen) und Robin Bormuth (SC Paderborn) kehren zu ihren Heimatvereinen zurück. Torhüter Jonas Weyand wechselt zum Regionalligisten Hessen Kassel. Bisher noch keinen neuen Verein gefunden haben die beiden Mittelstürmer Nicolas de Preville und Muhammed Kiprit sowie der Rechtsverteidiger Dominik Schad. Dabei dürfte der Weggang von Nicolas de Preville das meiste Bedauern bei den Fans auslösen. Der 32-Jährige war in der Winterpause auf den Betzenberg gekommen und absolvierte zehn Spiele für die Roten Teufel. Dabei gelang ihm auch ein Treffer. Kein einziges Mal hat dagegen Muhammed Kiprit in der vergangenen Saison auf dem Platz gestanden, bei Dominik Schad waren es gerade einmal sechs Spiele.

Wer könnte zum 1. FC Kaiserslautern kommen?

Eine Herzensangelegenheit der Fans in Sachen Rückkehr dürfte die Personalie Dominique Heintz sein. Der gebürtige Pfälzer ist ein Sympathieträger bei den Lauterer Anhängern und hat seine Liebe zu seinem Heimatverein stets betont. Derzeit steht er bei Union Berlin unter Vertrag. Allerdings hatten ihn die Berliner in der vergangenen Saison zum VfL Bochum ausgeliehen, für den er nur elf Spiele absolvierte. Ein Wechsel in die Pfalz dürfte also nicht völlig ausgeschlossen sein.

Wer könnte den 1. FC Kaiserslautern noch verlassen?

Wahrscheinlichster Kandidat, der den FCK noch verlassen wird, ist Hikmet Ciftci, dessen Leihe am 30.06.23 endet. Der Mittelfeldspieler, der insgesamt elf Zweitliga-Spiele absolviert hat, durfte nicht mit in die USA fliegen, so dass seine Rückkehr zu seinem türkischen Verein Göztepe beschlossene Sache zu sein scheint.